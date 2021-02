Λεμπρόν Τζέιμς: Ξεπέρασε τον Τσάμπερλεϊν στη νίκη των Λέικερς (video)

Οι Λέικερς Νίκησαν τους Νάγκετς μέσα στο Λος Άντζελες (114-93) με τον Λεμπρόν Τζέιμς να είναι κυρίαρχος και να «κερδίζει» ένα ακόμα «παράσημο» στο ΝΒΑ, ξεπερνόντας τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν./

Με τον Λεμπρόν Τζέιμς να πετυχαίνει triple double, οι Λέικερς επικράτησαν του Ντένβερ με 114-93 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-6.

Ο «βασιλιάς» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (10/14 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές), 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ και οδήγησε τους «λιμνάνθρωπους» στην τρίτη διαδοχική νίκη τους.

Για τους Νάγκετς, που έπεσαν στο 12-9, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 20 πόντους, ενώ 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ είχε ο Νίκολα Γιόκιτς.

Να αναφέρουμε ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι πλέον τρίτος στη σχετική λίστα με τα εύστοχα εντός παιδιάς καλάθια (12.682), αφήνοντας τέταρτο τον Τσάμπερλεϊν (21.681) ενώ στη δεύτερη θέση, είναι ο Καρλ Μαλόουν (13.528) και στην πρώτη, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (15.837).

«Το άθλημα μου έχει τόσα πολλά σε αυτήν την 18χρονη καριέρα μου ως τώρα κι ελπίζω να συνεχίσω να του δίνω κι εγώ πίσω. Κάθε φορά που το όνομα μου είναι σε μια τέτοια κατηγορία, παίζοντας αυτό το παιχνίδι, μένω πολύ ταπεινός. Διαβάζω βιβλία, διαβάζω περιοδικά, διαβάζω την ιστορία του αθλήματος και το να βρίσκομαι κάπου μαζί με τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν είναι κάτι απίστευτο» σχολίασε ο Λεμπρόν Τζέιμς όταν ρωτήθηκε για για το επίτευγμα του αυτό…

🔊 @KingJames on passing the legend Wilt Chamberlain for 3rd on the all-time FIELD GOALS MADE list! pic.twitter.com/FtbEJCZENP