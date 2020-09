Δηλώνει απογοητευμένος. Το μήνυμα του Λεμπρόν Τζέιμς, για την αθώωση των αστυνομικών που κατηγορούνταν για τη δολοφονία της, Μπριόνα Τέιλορ.

Η απόφαση των αρχών στις ΗΠΑ, να μην ασκηθεί δίωξη σε βάρος των αστυνομικών -οι οποίοι συμμετείχαν σε έφοδο τον περασμένο Μάρτιο, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί μέσα στο σπίτι της η νεαρή, η Μπριόνα Τέιλορ- έκανε έξαλλο τον Λεμπρόν Τζέιμς.

«Δεν έχω λόγια! Είμαι συντετριμμένος, πληγωμένος, στενοχωρημένος και εξαγριωμένος. Θέλουμε δικαιοσύνη για την Μπριόνα, αλλά φαίνεται πως τέτοια υπήρξε για τους τοίχους του διαμερίσματος των γειτόνων της κι όχι για την όμορφη ζωή της. Δεν με εξέπληξε η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά-διάολε-με πονάει. Στέλνω την αγάπη μου στην οικογένειά της και ζητώ συγγνώμη. Ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ασέβεια στον κόσμο είναι η μαύρη γυναίκα. Υπόσχομαι πως θα κάνω ό,τι μπορώ κι ακόμη περισσότερα για να το αλλάξω αυτό. Την αγάπη μου σε όλες τις βασίλισσες αυτής της χώρας και όχι μόνο», έγραψε στο Twitter ο ηγέτης των Λέικερς.

