Λεμπρόν Τζέιμς: Το συγκινητικό μήνυμα για Κόμπι Μπράιαντ και οι “ασκήσεις” με “Last dance” (pics)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς οδήγησε τους Λέικερς στην κατάκτηση του 17ου τους πρωταθλήματος στο ΝΒΑ, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει τη θρυλική μορφή της ομάδας, Κόμπι Μπράιαντ. Την ίδια στιγμή, απολαμβάνει το θρίαμβο του, βλέποντας το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς!

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να τους δίνει το 17ο «δαχτυλίδι» του πρωταθλητή, σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, μετά και το χαμό του θρυλικού Κόμπι Μπράιαντ.

Οι «λιμνάνθρωποι» δεν ξέχασαν τον «black mamba» και αφιέρωσαν τον τίτλο στον αδικοχαμένο Μπράιαντ. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» δεν χάνει ευκαιρία αναφέρεται στον Κόμπι. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του 4ου πρωταθλήματος στην καριέρα του, ο Λεμπρόν Τζέιμς πόσταρε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον Μπράιαντ.

«Εύχομαι να σε έκανα υπερήφανο αδερφέ μου. Σε αγαπάω και μου λείπεις, πρωταθλητή!», αναφέρει το μήνυμα του Λεμπρόν Τζέιμς για τον αδικοχαμένο του φίλο.

Την ίδια στιγμή, ο μπασκετικός «κόσμος» δεν σταματά τις συγκρίσεις που γίνονται μεταξύ του Λεμπρόν Τζέιμς και του… G.O.A.T., Μάικλ Τζόρνταν.

Ο «Βασιλιάς» πάντως δείχνει αδιάφορος με τις συζητήσεις που γίνονται και παρακολουθεί το μπασκετικό του είδωλο.

Ο «Βασιλιάς» ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία βλέπει επεισόδιο του «The Last Dance» (το ντοκιμαντέρ για τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν), βάζοντας τη λεζάντα: «Πίσω στην… εργασία μου».

