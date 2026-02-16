Αθλητικά

Λεβαδειακός: «Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για πώληση ποδοσφαιριστή μας»

Έβαλαν τέλος στα μεταγραφικά σενάρια οι Βοιωτοί
Ο Τσάπρας
Ο Τσάπρας με τη φανέλα του Λεβαδειακού

Ο Λεβαδειακός κάνει μία απίθανη σεζόν στην Super League και είναι στην τέταρτη θέση, παίζοντας ίσως το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και αρκετοί παίκτες του έχουν συνδεθεί με ομάδας του Big 4.

Τις τελευταίες μέρες υπήρχαν σενάρια συμφωνίας του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό για τον Τσάπρα. Και τα ονόματα του Κωστή και του Βήχου έχουν εμπλακεί σε σενάρια μεταγραφής σε μία από τις μεγάλες ομάδες της Super League.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία ή συζήτηση έστω της ομάδας για την πώληση ποδοσφαιριστή της. Και δεν πρόκειται να υπάρξει κιόλας οτιδήποτε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Όπως κι αν λέγεται ο παίκτης. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε μόνο τους αγωνιστικούς μας στόχους και τίποτα άλλο», αναφέρουν συγκεκριμένα στο Λεβαδειακό.

Οι Βοιωτοί έβαλαν τέλος σε όλα τα σενάρια και το καλοκαίρι πιθανότατα αυτά θα φουντώσουν ξανά για τους κύριους συντελεστές της φετινής επιτυχίας.

