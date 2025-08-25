Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2: Νίκη με φοβερή ανατροπή για τους Βοιωτούς στην πρεμιέρα της Super League

O Λεβαδειακός παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει με 3-2 την Κηφησιά, στην επιστροφή της ομάδας των Βορείων προαστίων στη Super League. Me 10 ποδοσφαιριστές τελείωσαν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Τσιμπόλα για αντιαθλητικό μαρκάρισμα.

Με τρομερό τρόπο έκλεισε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη Super League, καθώς η αναμέτρηση Λεβαδειακός – Κηφισιά είχε πέντε γκολ, δυο πέναλτι, μια κόκκινη και αμείωτο ρυθμό μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι με τον Σεμπάστιαν Λέτο να κάνει το ντεμπούτο του ως προπονητής στην Super League προηγήθηκαν στο 17΄με τον Ανδρέα Τετέι να σκοράρει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Πομπό με όμορφο γκολ διπλασίασε τα τέρματα της Κηφισιάς, η οποία έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση.

Ωστόσο, ο Λεβαδειακός ισοφάρισε πριν την συμπλήρωση του πρώτου 45λεπτου, όταν ο Λαγιούς στο 35′ και ο Όζμπολτ στο 39΄ πέτυχαν γκολ για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία παρά το την κακή αρχή στον αγώνα κατάφερε να επανέλθει γρήγορα.

Στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός ήταν πιο απειλητικός από την Κηφισιά και κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη ανατροπή όταν στο 67΄ο Όζμπολτ μετά από λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση για να δώσει το προβάδισμα στους Βοιωτούς.

Περισσότερα σε λίγο…