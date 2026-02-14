Λεβαδειακός – Ολυμπιακός live για την 21η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακός σε ένα ντέρμπι πρώτης 4άδας στη φετινή Super League, με τις δύο ομάδες να “καίγονται” για την επιστροφή στις νίκες, στην 21η αγωνιστική της Super League.
19:33 | 14.02.2026
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά
19:32 | 14.02.2026
19:32 | 14.02.2026
Ξεκίνησε το ματς!
19:32 | 14.02.2026
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι
19:30 | 14.02.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Γιαζίτσι
Λεβαδειακός: Άνακερ, Σουρδής, Αμπού Χάνα, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Γκούμας
19:28 | 14.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.
19:27 | 14.02.2026
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού
Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λαμαράνα, Τσόκαϊ, Βέρμπιτς, Παλάσιος, Κωστή, Όζμπολτ.
19:23 | 14.02.2026
Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα στη Super League, αφού ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο Λεβαδειακός με 3-2 από τον ΟΦΗ
19:22 | 14.02.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός για την 21η αγωνιστική της Super League
19:21 | 14.02.2026
