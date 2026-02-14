Αθλητικά

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός live για την 21η αγωνιστική της Super League

Μεγάλο ματς στη Λιβαδειά ανάμεσα στο 2ο Ολυμπιακό και τον 4ο Λεβαδειακό
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Super League
21η αγωνιστική
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στη Νεάπολη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακός σε ένα ντέρμπι πρώτης 4άδας στη φετινή Super League, με τις δύο ομάδες να “καίγονται” για την επιστροφή στις νίκες, στην 21η αγωνιστική της Super League.

19:33 | 14.02.2026
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:32 | 14.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏÓ - ÏÓÖÐ (ÐÁÍÏÓ ÐÑÁÃÉÁÍÍÇÓ / EUROKINISSI)
19:32 | 14.02.2026
Ξεκίνησε το ματς!
19:32 | 14.02.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

19:30 | 14.02.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Γιαζίτσι

Λεβαδειακός: Άνακερ, Σουρδής, Αμπού Χάνα, Νίκας, Μανθάτης, Πεντρόσο, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος, Γκούμας 

19:28 | 14.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί. 

19:27 | 14.02.2026
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Βήχος, Κορνέζος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λαμαράνα, Τσόκαϊ, Βέρμπιτς, Παλάσιος, Κωστή, Όζμπολτ.

19:23 | 14.02.2026

Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττα στη Super League, αφού ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο Λεβαδειακός με 3-2 από τον ΟΦΗ

19:22 | 14.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός για την 21η αγωνιστική της Super League

19:21 | 14.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
99
90
88
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1: Δεύτερη σερί εντυπωσιακή νίκη για τους Αγρινιώτες, στην προτελευταία θέση οι Αρκάδες
Οι Αγρινιώτες πανηγύρισαν τεράστια νίκη παραμονής, την ώρα που οι Αρκάδες δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας
Ο Ματσάν του Παναιτωλικού
Newsit logo
Newsit logo