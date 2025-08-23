Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3: Νίκη με εντυπωσιακή ανατροπή για τους Καταλανούς

Η Μπαρτσελόνα παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Λεβάντε, κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη με 3-2, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή εκτός έδρας.

Η Λεβάβντε προηγήθηκε στο 15΄με τον Ιβάν Ρομέρο βάζοντας από νωρίς δύσκολα στη Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί είχαν τη κατοχή της μπάλας, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν απέναντι σε μια καλά οργανωμένη ομάδα. Κάτι που το πλήρωσαν, όταν στο 45+7′ ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για τους γηπεδούχους για χέρι του Μπαλντέ, με τον Μοράλες που ανέλαβε την εκτέλεση να κάνει το 2-0!

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Χανς Φλικ έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, η οποία μείωσε χάρη στο εξαιρετικό σουτ του Πέδρι στο 49ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 52΄ο Φεράν Τόρες έφερε τον αγώνα στα ίσια, με την Μπαρτσελόνα να έχει κυριαρχήσει πλήρως στον αγωνιστικό χώρο.

Η Λεβάντε παρά το σοκ της ισοφάρισης, σταδιακά έκοψε τον ξέφρενο ρυθμό των «μπλαουγκράνα» οι οποίοι δεν θέλησαν να αφήσουν τοι πόδι από το γκάζι.

Και παρά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες των Καταλανών, τελικά το πολυπόθητο γκολ ήρθε στις καθυστερήσεις. Σε μια φάση διαρκείας ο Λαμίν Γιαμάλ έβγαλε μια γλυκιά σέντρα, με τον Φεράν Τόρες να κάνει τη κεφαλιά, τη μπάλα να βρίσκει στο κεφάλι του Ελγουεθάμπαλ και στη συνέχεια στα δίχτυα της Λεβάντε για το τελικό 2-3.

Με αυτό τον τρόπο η Μπαρτσελόνα πέρασε δια πηρός και σιδήρου από μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια ομάδα που πήγε να κάνει τη ζημιά, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.