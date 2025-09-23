Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης 1-4: «Καθάρισε» από νωρίς και συνεχίζει το νικηφόρο σερί της

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε εύκολα με 4-1 τη Λεβάντε εκτός έδρας και συνεχίζει να καλπάζει στη La Liga. Ο Εμπαπέ σκόραρε δύο φορές με τους Βινίσιους και Μασταντουόνο να συμπληρώνουν τη λίστα των σκόρερ της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 28′ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Μασταντουόνο έκανε το 2-0 δέκα λεπτά αργότερα. Η Λεβάντε μείωσε σε 2-1 με τον Έτα Εγιόνγκ στο 53′. Ο Εμπαπέ από το σημείο του πέναλτι στο 63′ πέτυχε το τρίτο γκολ της «Βασίλισσας» και έγραψε το τελικό 4-1 τρία λεπτά αργότερα.

Η Ρεάλ πέτυχε την έκτη νίκη της και έφτασε τους 18 βαθμούς, μετά από έξι αγωνιστικές στη La Liga. Η Λεβάντε παραμένει στη 16η θέση με 4 βαθμούς.