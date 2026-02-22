Αθλητικά

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Ο Μάικλ Όλιβερ θα διευθύνει τη ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League

Οι ερυθρόλευκοι καλούνται να ανατρέψουν την κατάσταση στη Γερμανία
Ο Μάικλ Όλιβερ
Ο Μάικλ Όλιβερ σε παιχνίδι της Premier League/ REUTERS/Phil Noble

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία (24/02/26, 22:00) και ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης του Champions League.

Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την Μπάγερ Λεβερκούζεν και έχει δύσκολο έργο στην έδρα των Γερμανών, προκειμένου να πάρει την πρόκριση στους 16 του Champions League.

Ο Άγγλος διαιτητής ανήκει στην κατηγορία elite και κατά καιρούς έχει προκαλέσει αντιδράσεις με την απόδοσή του.

Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, 4ος ο Άντριου Μάντλεϊ και στο VAR ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο με τον Πολωνό Τόμας Κβιατκόφσκι.

