Λιόν – ΠΑΟΚ live για το φινάλε της League Phase του Europa League

Ο ΠΑΟΚ έχει την δυνατότητα να τερματίσει στην πρώτη 8άδα του βαθμολογικού πίνακα της League Phase
EUROPA LEAGUE 2025-2026
8η αγωνιστική της League Phase στο Europa League
Groupama Stadium
1 - 1
1ο ημίχρονο
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ΛΙΟΝ - ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες που έχει για να αποφύγει τα play off του Europa League, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιόν, ένα ματς που γίνεται στη σκιά του θανάτου των οπαδών του «δικεφάλου» στη Ρουμανία.

22:42 | 29.01.2026
2 τα λεπτά του έξτρα χ΄ρονου
22:41 | 29.01.2026

θα χάσει το πρώτο ματς του ΠΑΟκ στα playoffs του Europa League

22:41 | 29.01.2026

η πρώτη ήρθε για διαμαρτυρία στη φάση του γκολ τη Λιόν - Ζήτησε φάουλ στην αρχή της φάσης

22:40 | 29.01.2026
41'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια και αποβολή - Με δέκα ο ΠΑΟΚ
22:40 | 29.01.2026

16ος αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ στη βαθμολογία

22:39 | 29.01.2026
39'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μιχαηλίδη, η μπάλα έφυγε αρκετά ψηλά

22:38 | 29.01.2026
38'

Ο Ζίβκοβιτς έφυγε στην αντεπίθεση, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, δεν έδωσε πάσα, έκανε ντρίπλα για να αποφύγει αντίπαλο, αλλά τον πρόλαβε άλλος και έδιωξε την μπάλα

22:35 | 29.01.2026
35'
Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια
22:33 | 29.01.2026
33'
ΓΚΟΛ για την Λιόν, 1-1

Ο Ιμπέρ μπήκε στην περιοχή από αριστερά μετά από κάθετη του Μορέιρα, ο Κετζιόρα έκανε πίσω βήματα και έδωσε χώρο στον 17χρονο επιθετικό της Λιόν, ο οποίος με ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 1-1

22:33 | 29.01.2026
33'
Μεγάλη επέμβαση του Τσιφτσή σε τετ-α-τετ
22:28 | 29.01.2026
22:25 | 29.01.2026
26'

Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να ταλαπωρεί τους αμυντικούς της Λιόν, αλλά ούτε ο Τάισον, ούτε ο Μπάμπα έκαναν τελική προς την εστία

22:23 | 29.01.2026

Στην 9η θέση αυτή την στιγμή ο ΠΑΟΚ

22:23 | 29.01.2026

Ο Ζίβκοβιτς ύψωσε μια φανέλα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του Δικεφάλου

22:19 | 29.01.2026
20'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 0-1 με τον Γιακουμάκη

Δεν πανηγύρισε το τέρμα ο Έλληνας επιθετικός, σεβόμενος το πένθος του ΠΑΟΚ

Πάσα στο κόρνερ του Ζίβκοβιτς στον Τάισον, ξανά στον Σέρβο, αυτός έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Γιακουμάκης με πλασέ στη μικρή περιοχή ο Γιακουμάκης εκτέλεσε για το 0-1

22:17 | 29.01.2026
17'

Σε θέση οφσάιντ ο Μερά, που στη συνέχεια έπεσε -προ του Τσιφτσή- για να πάρει πέναλτι, αλλά ο διαιτητής είχε τον έλεγχο της φάσης

22:15 | 29.01.2026
16'
Πρώτη καλή στιγμή στο ματς

Σουτ του Μορέιρα εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασ ελίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΠΑΟΚ

22:14 | 29.01.2026
14'

Παρέμβαση του Κεντζιόρα προ του Μάτα και κόρνερ για την Λιόν

22:12 | 29.01.2026
14'

Ο ΠΑΟΚ έχει δυσκολέψει την Λιόν στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο ίδιος δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει παιχνίδι

22:12 | 29.01.2026
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Λιόν – ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή και συγκινητικές στιγμές με πανό και πυρσούς για τους αδικοχαμένους οπαδούς του «δικεφάλου»
Στις εξέδρες υπάρχει και πανό, στη μνήμη των οπαδών του δικεφάλου
22:01 | 29.01.2026
7'

Η Λιόν "πατάει' καλύτερα αλλά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει ψηλά και να της προκαλέσει προβλήματα

22:01 | 29.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
22:00 | 29.01.2026

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργκος (Ισπανία)

Βοηθοί: Ίκερ ντε Φρανθίσκο (Ισπανία), Ιβάν Μάσο Γρανάδο (Ισπανία)

Τέταρτος: Αντριάν Κορδέρο (Ισπανία)

VAR: Τόμας Κβιατκόφσκι (Πολωνία), AVAR: Κάρλος ντελ Σέρο Γκράντε (Ισπανία)

22:00 | 29.01.2026

Ένα ζεστό χειροκρότημα διέκοψε τη σιγή στο γήπεδο

21:59 | 29.01.2026

Η ασφάλεια της Λιόν, σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, εντόπισε Έλληνες φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια από τη γαλλική ομάδα. Επειδή οι θέσεις τους βρίσκονταν κοντά στους οργανωμένους οπαδούς της Λιόν, αποφασίστηκε, για λόγους ασφαλείας, η μετακίνησή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάνω διάζωμα του γηπέδου

21:58 | 29.01.2026

Ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο για τους φίλουε του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

21:55 | 29.01.2026

“Pain has no colours, rest in peace” αναφέρει πανό των Γάλλων στην εξέδρα

21:54 | 29.01.2026

Οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:54 | 29.01.2026
21:49 | 29.01.2026
21:49 | 29.01.2026

Οι ενδεκάδες

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάμπ, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μέιτλαντ-Νάιλτς, Ντε Καρβάλιο, Κάραμπετς, Μερά, Μόρτον, Μορέιρα, Ιμπέρ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

21:48 | 29.01.2026

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μεϊτέ-Οζντόεφ το δίδυμο στα χαφ, με τον Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τάισον στο αριστερό και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιακουμάκη

21:42 | 29.01.2026
Γνωστές έχουν γίνει εδώ και αρκετά λεπτά οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
21:40 | 29.01.2026

Οι οργανωμένοι φίλοι της Λιόν παρέδωσαν ένα στεφάνι στον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, Χρήστο Καρυπίδη, εις μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων. Πριν τη σέντρα το πέταλο τους θα σηκωθεί ένα πανό και θα ανάψουν οκτώ πυρσούς, για τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία και τον φίλο της ομάδας που έφυγε όταν έμαθε το τραγικό νέο

ΦΩΤΟ Eurokinissi
21:39 | 29.01.2026
21:39 | 29.01.2026

Με πομπή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέχρι και το γήπεδο της Τούμπας, οι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» συνόδευσαν τ' αδέρφια τους μέχρι την έδρα της ομάδας, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να γράφει στα social media για τις συγκινητικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν

ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της επίθεσης σε τηλεοπτικό συνεργείο την ώρα της πομπής με τις 7 σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Έφτασαν μαινόμενοι και επιτέθηκαν live στους τεχνικούς και την δημοσιογράφο που μετέδιδαν το ρεπορτάζ για τους τραυματίες
21:38 | 29.01.2026

Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» έχει υποδεχθεί τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του

21:38 | 29.01.2026

Οι σοροί των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ βρίσκονται από σήμερα στην Ελλάδα

21:37 | 29.01.2026

Μια αναμέτρηση που γίνεται στη σκιά μιας τραγωδίας για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, με το θάνατο 7 οπαδών του “δικεφάλου” στο δυστύχημα που έγινε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας (10 συνολικά οπαδοί επέβαιναν στο μοιραίο βαν)

Τραυματίες
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στο Παπαγεωργίου για νοσηλεία και παρακολούθηση παρέμειναν οι δύο τραυματίες
Ο τρίτος παρέμεινε στην Ρουμανία όπου οι γιατροί τον εγχείρισαν με την επέμβαση να είναι επιτυχημένη
21:37 | 29.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ για το φινάλε της League Phase του Europa League

21:37 | 29.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
