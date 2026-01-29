Αθλητικά

Λιόν – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των ομάδων για την αναμέτρηση στο Europa League

Οι επιλογές των δυο προπονητών
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λιόν για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς πενθούν για το χαμό 7 οπαδών τους, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης για το Europa League, η UEFA αποκάλυψε τις ενδεκάδες με τις οποίες ΠΑΟΚ και Λιόν θα ξεκινήσουν στο ματς που θα γίνει στο “Groupama Stadium”.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρατάσσει τον Δικέφαλο με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μεϊτέ-Οζντόεφ το δίδυμο στα χαφ, με τον Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τάισον στο αριστερό και τον Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιακουμάκη.

Λιόν (Πάουλο Φονσέκα): Ντεσάν, Μάτα, Κλάιφερτ, Νιακατέ, Μαϊτλάν-Νιλς, Ντε καρβάλιο, καραμπέκ, Αλφόνσο Μορέιρα, Μερά, Μόρτον, Χίμπερτ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
75
46
45
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo