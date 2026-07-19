Λιονέλ Μέσι: Η απογοήτευση του 2014, η λύτρωση του 2022 και η ευκαιρία να ξεπεράσει τον Μαραντόνα

Για τον Λιονέλ Μέσι, η κατάκτηση ενός Μουντιάλ με την Αργεντινή ήταν πάντα ο απόλυτος στόχος στην καριέρα του.

Έχοντας κατακτήσει τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο με την Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι αναζητούσε από μικρός τον παγκόσμιο τίτλο με την Αργεντινή, προκειμένου να καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των φιλάθλων ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει καταφέρει ότι και ο θρυλικός Ντιέγκο Μαραντόνα, να σηκώσει δηλαδή στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος και να το οδηγήσει στη “Γη της Επαγγελίας”, στην κατάκτηση δηλαδή ενός Μουντιάλ.

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Για τον Λιονέλ Μέσι, ο δρόμος προς το “Έβερεστ” μόνο στρωμένος με ροδοπέταλα δεν ήταν. Οι απογοητεύσεις ήταν πολλές περισσότερες από τις χαρές με το εθνόσημο στο στήθος, με τις αμέτρητες επιτυχίες με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα να μην μπορούν να καλύψουν το κενό της κατάκτησης ενός Μουντιάλ.

Το 2014 έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό

Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη απογοήτευση στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι ήταν ο χαμένος τελικός του Μουντιάλ το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας.

Η Αργεντινή έφτασε μία ανάσα από τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο της, αγωνίστηκε στον τελικό με αντίπαλο την ισχυρή Γερμανία και τελικά “λύγισε” στην παράταση με ένα γκολ του Μάριο Γκέτσε.

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Ο Λιονέλ Μέσι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του τότε. Παρά την απογοήτευση, κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» της διοργάνωσης ως ο πολυτιμότερος παίκτης.

Οκτώ χρόνια μετά ήρθε η λύτρωση

Έχοντας πατήσει τα 35 και με την καριέρα του να βρίσκεται, φυσιολογικά, σε πτώση, οι περισσότεροι πίστεψαν ότι ο Λιονέλ Μέσι θα σταματούσε το ποδόσφαιρο, χωρίς να καταφέρει να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ φαινόταν να ήταν η τελευταία ευκαιρία του Αργεντινού θρύλου και εκείνος δεν την άφησε χαμένη.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, κατάφερε να πάρει από το χέρι την Αργεντινή και να την οδηγήσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Λιονέλ Μέσι εκπλήρωσε το μεγαλύτερο όνειρο της ποδοσφαιρικής του ζωής, κάνοντας ένα ανεπανάληπτο τουρνουά.

Σκόραρε σε όλες τις νοκ άουτ φάσεις (φάση των «16», προημιτελικό, ημιτελικό και τελικό), σημείωσε συνολικά 7 γκολ (εκ των οποίων 2 στον συγκλονιστικό τελικό εναντίον της Γαλλίας), μοίρασε 3 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε 5 φορές πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

Κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης, γινόμενος ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που κερδίζει τη «Χρυσή Μπάλα» σε δύο διαφορετικά Μουντιάλ (2014 και 2022), έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων αγώνων σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ επέρασε τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και έγινε ο πρώτος σκόρερ της «Αλμπισελέστε» στην ιστορία των Μουντιάλ.

Με την κατάκτηση του Μουντιάλ και του Finalissima, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει κατακτήσει Μουντιάλ, Κόπα Αμέρικα, Champions League, Χρυσή Μπάλα και Χρυσό Παπούτσι.

Πρόκειται για την απόλυτη ποδοσφαιρική λύτρωση του Λιονέλ Μέσι, το όνομα του οποίου μπήκε δίπλα σ’ αυτό του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η ευκαιρία να ξεπεράσει το είδωλό του

Με την παρουσία του στον αποψινό (19/7/2026, 22:00) τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο Λιονέλ Μέσι θα γράψει ιστορία, καθώς γίνεται μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία με τρεις συμμετοχές σε τελικό Μουντιάλ, πλάι στον σπουδαίο Βραζιλιάνο Καφού.

Ο Βραζιλιάνος ήταν βασικό στέλεχος της «σελεσάο» στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002, κατακτώντας δύο φορές το τρόπαιο.

Στη λίστα των παικτών με τρεις συμμετοχές σε τελικό βρίσκονται επίσης κορυφαίες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Πελέ, Ρονάλντο Ναζάριο, Λόταρ Ματέους και Πιερ Λιτμπάρσκι.

Ωστόσο, κανείς από αυτούς δεν αγωνίστηκε και στις τρεις αναμετρήσεις ως βασικός, καθώς σε μία από τις συμμετοχές τους είτε έμειναν στον πάγκο είτε δεν μπόρεσαν να παίξουν λόγω τραυματισμού.

Παράλληλα, ο Λιονέλ Μέσι θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τον Ντιέγκο Μαραντόνα και να φτάσει τις δύο κατακτήσεις Μουντιάλ.

Ο “Ντιεγκίτο” κατέκτησε το μοναδικό Μουντιάλ του το 1986.