Τσιτσιπάς – Κολινιόν 2-1 τελικό: Πρωταθλητής στο Γκστάαντ ο Έλληνας τενίστας

Ο Τσιτσιπάς σε αγώνα του στο Roland Garros/ REUTERS/Stephane Mahe
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ στον τελικό του 250αριου τουρνουά του Γκστάαντ.
14:58 | 19.07.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
14:57 | 19.07.2026
13ος τίτλος καριέρας για τον Έλληνα πρωταθλητή
14:57 | 19.07.2026
Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Κολινιόν με 2-1 σετ και κατέκτησε τον τίτλο
14:53 | 19.07.2026
Μπρέικ για τον Στέφανο και τέλος!
14:44 | 19.07.2026
4-3 μειώνει ο Βέλγος
Ο Τσιτσιπάς χρειάζεται απλώς να σερβίρει καλά για να φτάσει στη νίκη
14:37 | 19.07.2026
Μπρέικ για τον Τσιτσιπά! 3-2 μπροστά ο Έλληνας τενίστας
14:34 | 19.07.2026
2-2 ισοφαρίζει άνετα ο Τσιτσιπάς
14:25 | 19.07.2026
Ο Τσιτσιπάς έκανε ό,τι μπορούσε για το μπρέικ, αλλά δεν τα κατάφερε
14:20 | 19.07.2026
0-1 o Κολινιόν στο τρίτο σετ
14:17 | 19.07.2026
Ξεκίνησε το τρίτο σετ, με τον Κολινιόν στο σερβίς
14:09 | 19.07.2026
Κυριάρχησε ο Βέλγος στο τάι μπρέικ (3-7) και έκανε το 1-1 στα σετ
Ο τελικός θα κριθεί στο τρίτο σετ
14:07 | 19.07.2026
6-6 και στο τάι μπρέικ το δεύτερο σετ
14:04 | 19.07.2026
Εύκολα στο 6-5 ο Τσιτσιπάς
Για να δούμε αν θα τελειώσει τώρα τον αγώνα ή το δεύτερο σετ θα πάει στο τάι μπρέικ
13:58 | 19.07.2026
5-5 έχει απάντηση ο Κολινιόν και μένει στο ματς
13:55 | 19.07.2026
5-4 μπροστά και πάλι ο Τσιτσιπάς
13:45 | 19.07.2026
4-4 ισοφαρίζει ο Κολινιόν
Ο Τσιτσιπάς άγγιξε το μπρέικ που θα του έδινε τη νίκη, αλλά ο Βέλγος άντεξε στην πίεση
13:43 | 19.07.2026
Και 4-3 μπροστά ο Τσιτσιπάς, ο οποίος παίρνει το πάνω χέρι και στο δεύτερο σετ
13:37 | 19.07.2026
Μπρέικ για τον Τσιτσιπά και 3-3!
Τα κατάφερε ο Έλληνας τενίστας
13:31 | 19.07.2026
2-3 μειώνει ο Τσιτσιπάς
Συνεχίζει να ψάχνει ένα μπρέικ
13:29 | 19.07.2026
1-2 μειώνει ο Τσιτσιπάς
Ο Έλληνας τενίστας ψάχνει ένα μπρέικ για να μπει στη διεκδίκηση του δεύτερου σετ
13:22 | 19.07.2026
0-2 ο Κολινιόν στο σερβίς του
13:22 | 19.07.2026
Μπρέικ για τον Κολινιόν και 0-1 στο δεύτερο σετ
Δεν σταμάτησε να κάνει αβίαστα λάθη ο Έλληνας πρωταθλητής
13:18 | 19.07.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ
Στο σερβίς ο Τσιτσιπάς
13:17 | 19.07.2026
Ο Έλληνας τενίστας έκανε το 6-4 και το 1-0 στα σετ
Ένα βήμα μακριά από τον τίτλο ο Στέφανος
13:12 | 19.07.2026
Μπρέικ και σετ για τον Τσιτσιπά!
13:08 | 19.07.2026
5-4 ο Τσιτσιπάς
Ο Βέλγος σερβίρει για να μείνει στο πρώτο σετ
13:04 | 19.07.2026
4-4 ισοφαρίζει ο Κολινιόν
13:04 | 19.07.2026
Έχασε κατευθείαν το προβάδισμα που πήρε
Μπρέικ για τον Βέλγο και 4-3 στα γκέιμ υπέρ του Τσιτσιπά
13:01 | 19.07.2026
Πολύ κακός σέρβις γκέιμ για τον Τσιτσιπά
12:57 | 19.07.2026
Μπρέικ για τον Τσιτσιπά! 4-2 μπροστά ο Έλληνας τενίστας
12:57 | 19.07.2026
Αντιμετώπισε μπρέικ πόιντ, αλλά κατάφερε να κάνει το 3-2 στα γκέιμ
12:52 | 19.07.2026
Ζορίστηκε πολύ στο τρίτο σέρβις γκέιμ του, αλλά τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς
12:50 | 19.07.2026
2-2 απαντάει και πάλι ο Κολινιόν
12:49 | 19.07.2026
2-1 προβάδισμα για τον Έλληνα πρωταθλητή και πάλι
12:48 | 19.07.2026
1-1 o Κολινιόν ισοφαρίζει τα γκέιμ του πρώτου σετ
12:40 | 19.07.2026
1-0 για τον Τσιτσιπά. Υπερασπίστηκε εύκολα το σερβίς του
12:29 | 19.07.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας, με τον Στέφανο στο σερβίς
12:28 | 19.07.2026
Δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί στον αγώνα, με τον Έλληνα τενίστα να έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο, αλλά όλα θα φανούν στη χωμάτινη επιφάνεια
12:28 | 19.07.2026
Το σπουδαίο παιχνίδι θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6HD και θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά
12:27 | 19.07.2026
Ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είναι στο Νο.42 του κόσμου και προκρίθηκε στον τελικό, μετά τη νίκη του με επική ανατροπή επί του Μανουέλ Σερούντολο με 1-6, 7-6(5), 7-5.
12:27 | 19.07.2026
Ο Έλληνας πρωταθλητής θα διεκδικήσει τον 13ο τίτλο της καριέρας του
12:26 | 19.07.2026
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP ύστερα από 17 μήνες, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) του Αλεξάντερ Σεβτσένκο στα ημιτελικά
12:25 | 19.07.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ραφαέλ Κολινιόν που θα κρίνει τον πρωταθλητή στο 250άρι τουρνουά του Γκστάαντ