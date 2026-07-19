Ρεκόρ εσόδων για τη FIFA στο Μουντιάλ 2026

Η FIFA είναι έτοιμη να επιτύχει ρεκόρ εσόδων για το Μουντιάλ, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα (19/7/2026), με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν ενδεχομένως τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια (13 δισεκατομμύρια ευρώ), ένα ποσό πολύ υψηλότερο από την αρχική εκτίμηση των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων (9,6 δισεκατομμύρια ευρώ).

Αυτό αναφέρεται στο σημερινό φύλλο της βρετανικής εφημερίδας «Guardian», η οποία αποδίδει τη σημαντική αύξηση στη δευτερογενή αγορά μεταπώλησης εισιτηρίων -στην οποία η FIFA λαμβάνει δύο προμήθειες, 15% από τον αγοραστή και 15% από τον πωλητή- και στα έσοδα από τη φιλοξενία, τα οποία περιλαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (boxes, VIP περιοχές κ.λπ.).

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Κατά την άποψη της εφημερίδας, δεδομένου ότι οι εθνικές ομοσπονδίες είναι πιθανό να επωφεληθούν από την αυξημένη χρηματοδότηση που τους διατίθεται από τη FIFA, αυτό θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στη στάση του προέδρου της διεθνούς ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, ειδικά απέναντι σε εκείνους που είναι λιγότερο ευθυγραμμισμένοι.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Guardian, σχεδόν όλες έχουν ήδη δηλώσει την υποστήριξή τους στον πρόεδρο ενόψει της επανεκλογής του.

Η επιτυχία της διοργάνωσης, συνεχίζει η εφημερίδα, ενισχύει επίσης την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν για να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Οι εκδόσεις του 2030 (Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία) και του 2034 (Σαουδική Αραβία) έχουν ήδη ανατεθεί, αλλά τα πάντα για το 2038 είναι ακόμα αβέβαια.