Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι βρίσκονται για μία ακόμη φορά στην τεράστια καριέρα τους αντιμέτωποι, αγωνιζόμενοι στο φιλικό των All Stars της Σαουδικής Αραβίας με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι δύο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δεν άργησαν μάλιστα να ικανοποιήσουν τους εκατομμύρια οπαδούς τους ανά τον κόσμο, αφού τόσο ο Λιονέλ Μέσι, όσο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σκόραραν από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Ο Αργεντινός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με άψογο πλασέ από φοβερή ασίστ του Νεϊμάρ, ενώ ο Πορτογάλος “απάντησε” με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Οι δυο τους είχαν και χειραψία πάντως πριν τη σέντρα του αγώνα, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές.

It’s so easy for them #Messi pic.twitter.com/UEuRT2koI8