Η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι οδεύει προς ολοκλήρωση. Ο Αργεντινός έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού στις τάξεις των οπαδών της ομάδας -και όχι μόνο- κάτι που μεταφράζεται σε… sold out.

Όπως έγινε γνωστό, τα εντός έδρας παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το φινάλε της σεζόν είναι πλέον όλα sold out, μετά και τη μετεγγραφή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα του MLS.

Παρόμοια ζήτηση υπάρχει και για τα εισιτήρια των εκτός έδρας αγώνων της ίντερ Μαϊάμιμ, αφού ακόμη και οι αντίπαλοι θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τα “μαγικά” του Αργεντινού στον αγωνιστικό χώρο.

Tickets for every MLS match vs. Inter Miami across the whole 🇺🇸 have been completely sold out.



