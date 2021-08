Εκατοντάδες φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν κινητοποιήθηκαν για δεύτερη ημέρα, προκειμένου να υποδεχθούν τον Λιονέλ Μέσι, αλλά ο Αργεντινός περνάει στιγμές χαλάρωσης στην Βαρκελώνη.

Χωρίς να γνωρίζουν εάν θα τον… δουν μπροστά τους, οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν περίμεναν και την Κυριακή την άφιξη του Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι, τόσο στο αεροδρόμιο του Παρισιού, όσο και έξω από το “Παρκ ντε Πρενς”.

Την ίδια όμως στιγμή, ο Λιονέλ Μέσι παραμένει στο σπίτι του στη βαρκελώνη. Την… επαλήθευση έκανε βίντεο που κυκλοφόρησε στο twitter και εμφάνισε τον Αργεντινό να είναι με μαγιό στη βίλα του.

🇦🇷 Lionel Messi has been spotted at his house in Barcelona – after rumours emerged that he was already on his way to Paris to sign for PSG. pic.twitter.com/gVMqUt2caz