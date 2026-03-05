Λιονέλ Μέσι: «Θρίλερ» με την παρουσία του στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να υποδεχθεί σήμερα (05/03/26, μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδας) τους παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι στο Λευκό Οίκο, αλλά ακόμη δεν είναι βέβαιη η παρουσία του Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την πατρίδα του Αργεντινού σούπερ σταρ, ο Λιονέλ Μέσι καλείται να αποφασίσει ανάμεσα στην πολιτική ουδετερότητα που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια και την παρουσία του στον Λευκό Οίκο, δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα σε μία περίοδο που αυτός βρίσκεται στο προσκήνιο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα η εφημερίδα Clarin αναφέρει σχετικά τα εξής: «ο Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες της ζωής του και καμία δεξιότητα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία χαριτωμένη διέξοδος για τον Αργεντινό νούμερο 10, ο οποίος πάντα απέφευγε να εμπλακεί σε πολιτικά ζητήματα.

Αν ποζάρει με τον ηγέτη της χώρας που αμφισβητείται αυτή τη στιγμή από μεγάλο μέρος του κόσμου, θα στείλει ένα μήνυμα, είτε το σκοπεύει είτε όχι. Και ομοίως, αν αποφασίσει να μην παραστεί στη συνάντηση, θα κάνει επίσης μια δήλωση αποφεύγοντας τον πρόεδρο της χώρας που, σε λιγότερο από 100 ημέρες, θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και απολαμβάνει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο».