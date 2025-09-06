Λιθουανία – Λετονία 88-79: «Λύγισαν» τον Πορζίνγκις οι Λιθουανοί και περιμένουν την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket

Η Λιθουανία επικράτησε με 88-79 της Λετονίας στο ντέρμπι της Βαλτικής για τη φάση των “16” του Eurobasket και πήρε το “εισιτήριο” για τα προημιτελικά, όπου και θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ελλάδα – Ισραήλ.

Με τον Βελίτσκα να έρχεται από το… πουθενά, μετά τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις και γίνεται MVP της αναμέτρησης, η Λιθουανία κατάφερε να “λυγίσει” τον συγκλονιστικό Πορζίνγκις και να “πετάξει” εκτός Eurobasket τη Λετονία, πανηγυρίζοντας μία μεγάλη πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκεί οι Λιθουανοί θα κληθούν για… υπέρβαση, αν η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κάνει το… καθήκον της κόντρα στο Ισραήλ και εξασφαλίσει με τη σειρά της, μία θέση στην 8άδα του τουρνουά.

Το παιχνίδι

Η Λιθουανία ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι με τη Λετονία στη φάση των “16” του Eurobasket, με τον Βελίτσκα να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο το κενό του τραυματία Γιοκουμπάιτις και την ομάδα του να είναι ασταμάτητη στην επίθεση, βρίσκοντας πόντους με όλους τους τρόπους. Η Λετονία αντιπαρέβαλε ένα τρομερό Πορζίνγκις στο ξεκίνημα, αφού ο ηγέτης των Λετονών είχε 10 από τους 13 πόντους της ομάδας του στο πρώτο 6λεπτο του αγώνα. Ο πρωταθλητής του NBA με τους Μπόστον Σέλτικς ήταν όμως αρκετά… μόνος και οι Λιθουανοί προηγήθηκαν με 28-18 στο 10′.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Λετονία έβγαλε αμέσως αντίδραση, βρίσκοντας λύσεις και από τους Λόμαζ και Σμιτς, με αποτέλεσμα να βρεθεί ακόμη και στο καλάθι, μακριά από τη Λιθουανία. Η εξέδρα στη Ρίγα πήρε… φωτιά, αλλά ένα μπλακ άουτ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, επέτρεψε στους Λιθουανούς να τρέξουν ένα 9-0 σερί και να ξεφύγουν ξανά στο σκορ. Με 5 σερί πόντους του Σιρβίντις έτσι, η Λιθουανία προηγήθηκε με 47-37 στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα, η Λετονία ξεκίνησε με ένα γρήγορο 4-0, αλλά η αντεπίθεσή της δεν είχε συνέχεια. Η Λιθουανία “απάντησε” γρήγορα και στη συνέχεια οι δύο ομάδες τα… έσπασαν και στις δύο ρακέτες. Το σκορ στην τρίτη περίοδο παρέμεινε χαμηλά μέχρι να βρουν πόντους οι δύο ομάδες από τη… γραμμή της φιλανθρωπίας. Τα δεδομένα του αγώνα δεν άλλαξαν πάντως μέχρι το 30′, με τη Λιθουανία να διατηρεί το προβάδισμα με 66-54.

Οι Λιθουανοί μπήκαν έτσι με σημαντικό προβάδισμα στην τελευταία και καθοριστική περίοδο του αγώνα και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, αφού η Λετονία είχε μόνο τον Πορζίνγκις να “παλεύει” για την ανατροπή. Ο Λετονός NBAer χρεώθηκε γρήγορα όμως με τέταρτο φάουλ και χρειάστηκε να περάσει στον πάγκο, για να βρεθεί η Λιθουανία στο +15 εν τη απουσία του.

Porzingis is doing everything he can to keep Latvia in this game!#EuroBasket pic.twitter.com/Fj0fUqTI0g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Η επιστροφή του στο παρκέ και ένα κρίσιμο τρίποντο του Μπερτάνς λίγο έλειψε να φέρουν ξανά τους Λετονούς στη διεκδίκηση του αγώνα, αλλά οι Λιθουανοί είχαν και πάλι “απάντηση”, με τον Βελίτσκα να κάνει double doube σε πόντους και ασίστ και να χαρίζει στην ομάδα του τη νίκη, παρά τα “τρελά” τρίποντα του Λόμαζ στο φινάλε. Το τελικό 88-79 δείχνει μάλιστα και την εικόνα του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τη Λιθουανία να πανηγυρίζει μία πανάξια πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79

Τα στατιστικά των παικτών

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9 (3/7 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 6 λάθη), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βαλαντσιούνας 9 (4/5 δίποντα, 1/3 βολές), Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3 (3/4 βολές), Σιρβίντις 18 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ)

Λετονία (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (6/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 10/15 βολές, 19 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8 (4/5 δίποντα), Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4/8 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 7 ασίστ), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6 (3/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Ζόρικς 3 (1)