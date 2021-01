Λίβερπουλ: «Καλύτερός μου φίλος ο Τσιμίκας» είπε ο Σαλάχ (video)

Ο Μο Σαλάχ είναι ο ηγέτης της Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας που κατέκτησε το Champions League και επέστρεψε στην κορυφή της Αγγλίας.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ έχει πλέον στη Λίβερπουλ και έναν Έλληνα συμπαίκτη, τον Κώστα Τσιμίκα και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ήδη ο καλύτερός του φίλος στην ομάδα.

Οι δυο τους φέρονται να “δέθηκαν” κατά την παρουσία του στην Ελλάδα πριν την έναρξη της σεζόν και με την αποχώρηση του Λόβρεν από την ομάδα, ο οποίος και ήταν ο πιο αγαπημένος συμπαίκτης του Μο Σαλάχ τα προηγούμενα χρόνια. Ο Αιγύπτιος παραδέχθηκε μάλιστα ότι έκλαψε όταν έμαθε ότι ο Κροάτης δεν θα συνέχιζε την καριέρα του στη Λίβερπουλ.

Mo Salah on his best friend in the #LFC squad now that @Dejan06Lovren has gone: “At the moment, Kostas [Tsimikas] – I’m close to Kostas – also Shaq [Shaqiri] sometimes.” #awlfc [sky] pic.twitter.com/76RrQFt12s