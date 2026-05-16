Η Σέλτικ νίκησε 3-1 τη Χαρτς του Κυζιρίδη και κατέκτησε για 56η φορά το πρωτάθλημα Σκωτίας

Η Σέλτικ κέρδισε 3-1 τη Χαρτς του βασικού Αλέξανδρου Κυζιρίδη και είναι για 56η φορά πρωταθλήτρια Σκωτίας, με τον Μαέντα στο 87′ να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Οι Κέλτες ξεπέρασαν τη Ρέιντζερς στις κατακτήσεις, καθώς μέχρι πρότινος είχαν και οι δύο ομάδες από 55 πρωταθλήματα.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Σέλτικ ήταν μία εξέλιξη που δεν ήθελε η ΑΕΚ, καθώς η Ένωση έχει μικρότερο συντελεστή από τους Κέλτες και ως εκ τούτου θα χρειαστεί έναν αποκλεισμό (Ερυθρού Αστέρα, Ντιμάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν) στον 2ο προκριματικό γύρο για να είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση των playoffs του Champions League.

Η Χαρτς ακόμα και με ισοπαλία κατακτούσε το πρωτάθλημα και μέχρι και το 88′ ήταν αγκαλιά με την επίτευξη ενός θαύματος στη Σκωτία, όμως ο Μαέντα έσβησε τα όνειρα της ομάδας του Κυζιρίδη και κατάφερε να χαρίσει στη Σέλτικ ένα ακόμα πρωτάθλημα.

Ο Σάνκλαντ στο 43′ έδωσε προβάδισμα στη Χαρτς, όμως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έκανε πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Ένγκελς να ισοφαρίζει σε 1-1.

Ο Ιάπωνας στο 87′ πλάσαρε υποδειγματικά για να δώσει προβάδισμα τίτλου στην ομάδα του και ο Όσμαντ στο 98′ έκανε και το 3-1 για να κάνει τους φίλους της Σέλτικ να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς.

Ο κόσμος μπήκε στο γήπεδο για να πανηγυρίσει με τους παίκτες πριν καν τελειώσει το ματς. Η Χαρτς έκανε την πρώτη της ήττα στα πλέι οφ και αποδείχτηκε μοιραία.