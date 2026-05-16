Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι live ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας

Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι μονομαχούν για την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας
Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι
Κύπελλο Αγγλίας
Τελικός
0 - 0
1ο ημίχρονο
Τα κασκόλ των Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεϊ/ Action Images via Reuters/Peter Cziborra
Η Μάνστεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Τσέλσι στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας με τις δύο ομάδες να είναι έτοιμες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα με στόχο το δεύτερο σημαντικότερο τίτλο του Νησιού.

17:02 | 16.05.2026
17:01 | 16.05.2026
Ξεκίνησε ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας
16:55 | 16.05.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
16:54 | 16.05.2026
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ χαιρετάει τους παίκτες των δύο ομάδων
16:54 | 16.05.2026
Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι

Τράφορντ, Νούνιες, Χουσάνοφ, Γκεχί, Ο' Ράιλι, Ρόδρι, Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς, Ντοκού, Χάαλαντ

16:52 | 16.05.2026
Η ενδεκάδα της Τσέλσι

Σάντσεθ, Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς, Καϊσέδο, Πάλμερ, Φερνάντες, Κουκουρέγια, Πέδρο

16:49 | 16.05.2026
Εν ενεργεία κάτοχος του τίτλου είναι η Κρίσταλ Πάλας
16:40 | 16.05.2026
Η Τσέλσι έχει κατακτήσει 8 φορές του Κύπελλο Αγγλίας, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι, που είναι τυπικά φιλοξενούμενη, έχει πανηγυρίσει 7 φορές
16:40 | 16.05.2026
Τσέλσι και Σίτι θα αναμετρηθούν στο Γουέμπλεϊ με στόχο την κατάκτηση του δεύτερου σημαντικότερου τίτλου στο Νησί
16:39 | 16.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μάντσεστερ Σίτι

