Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι live ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας

Η Μάνστεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Τσέλσι στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας με τις δύο ομάδες να είναι έτοιμες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα με στόχο το δεύτερο σημαντικότερο τίτλο του Νησιού.
Κύπελλο ΑγγλίαςΤελικός
0 - 0
1ο ημίχρονο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
17:02 | 16.05.2026
17:01 | 16.05.2026
Ξεκίνησε ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας
16:55 | 16.05.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
16:54 | 16.05.2026
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ χαιρετάει τους παίκτες των δύο ομάδων
16:54 | 16.05.2026
Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι
Τράφορντ, Νούνιες, Χουσάνοφ, Γκεχί, Ο' Ράιλι, Ρόδρι, Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς, Ντοκού, Χάαλαντ
16:52 | 16.05.2026
Η ενδεκάδα της Τσέλσι
Σάντσεθ, Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς, Καϊσέδο, Πάλμερ, Φερνάντες, Κουκουρέγια, Πέδρο
16:49 | 16.05.2026
Εν ενεργεία κάτοχος του τίτλου είναι η Κρίσταλ Πάλας
16:40 | 16.05.2026
Η Τσέλσι έχει κατακτήσει 8 φορές του Κύπελλο Αγγλίας, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι, που είναι τυπικά φιλοξενούμενη, έχει πανηγυρίσει 7 φορές
16:40 | 16.05.2026
Τσέλσι και Σίτι θα αναμετρηθούν στο Γουέμπλεϊ με στόχο την κατάκτηση του δεύτερου σημαντικότερου τίτλου στο Νησί
16:39 | 16.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μάντσεστερ Σίτι