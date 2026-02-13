Λορέντζο Σιπιόνι: «Μέσα από τις προπονήσεις διορθώθηκε το ζήτημα με τις κίτρινες κάρτες»

Ο Λορέντζο Σιπιόνι έχει αρχίσει να κερδίζει θέση βασικού στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και μίλησε για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό με τον Λεβαδειακό που ακολουθεί στη Super League.

Σε δηλώσεις του στη Nova, ο Λορέντζο Σιπιόνι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός ότι αγωνίστηκε σε ένα ακόμη φετινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έστω και αν δεν συνδυάστηκε με νίκη επί του Παναθηναϊκού, αλλά απάντησε και για τη δουλειά που κάνει στις προπονήσεις, σε ό,τι αφορά τις κίτρινες κάρτες που λάμβανε συχνότερα στο παρελθόν.

Οι δηλώσεις του Σιπιόνι

Για το καλό του πρόσωπο κόντρα στον Παναθηναϊκό: “Έχει τύχει να παίξω στα ντέρμπι, αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί είναι τα ματς που όλοι θέλουν να συμμετέχουν. Υπάρχει πίεση, αλλά είναι όμορφη πίεση και σου δίνει κίνητρο για να βοηθήσεις την ομάδα σου να κερδίσει. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέραμε, αλλά πάντα υπάρχει διάθεση όταν παίζεις σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Το μόνο που μπορείς να κερδίσεις όταν χάνεις ένα τέτοιο ματς είναι το μήνυμα να προσπαθείς ακόμα περισσότερο”.

Για την κουβέντα που έγινε για τις κίτρινες κάρτες που έπαιρνε εύκολα: “Όντως μου είχαν πει πως ήταν πολλές οι κάρτες που έπαιρνα, ευτυχώς δεν πήρα κόκκινη, ήταν κάτι που συνέβαινε μόνο του και από μόνο του διορθώθηκε. Μέσα απ’ την καθημερινή δουλειά και τις προπονήσεις διορθώθηκε, δεν δούλεψα σε κάτι συγκεκριμένο. Από μόνο του διορθώθηκε αυτό το ζήτημα”.

Για τον Ορτέγκα που έφτασε τα 100 παιχνίδια: “Φυσικά είναι όνειρο, φυσικά θα ήθελα να καταφέρω κάτι ανάλογο με τον Ολυμπιακό. Είχα την ευκαιρία να τον συγχαρώ προσωπικά και του είπα πως δεν είναι σύνηθες να συμπληρώσει ένας παίκτης 100 ματς με έναν σύλλογο και απαιτεί πολλή δουλειά και υψηλό επίπεδο. Του έδωσα πολλά συγχαρητήρια για τις εμφανίσεις του”.

Για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: “Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα. Εμείς πρέπει να το δούμε ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να επιστρέψουμε στην κούρσα του πρωταθλήματος. Πρέπει να αγωνιστούμε επίμονα και δυνατά, για να πάρουμε εκδίκηση, γιατί ερχόμαστε από ένα σκληρό αποτέλεσμα. Θέλουμε τη ‘ρεβάνς’ για να συνεχίσουμε στον δρόμο προς τις επιτυχίες”.