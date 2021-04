Παίκτης των Νετς είναι κι επίσημα ο Μάικ Τζέιμς. Η ομάδα του Μπρούκλιν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο.

Ο 30χρονος άσος αποχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας λόγω της κόντρας του με τον Δημήτρη Ιτούδη κι επιστρέφει στο ΝΒΑ μετά από μια τριετία.

Την περασμένη φορά που αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, είχε 9,3 πόντους και 3,5 ασίστ μέσο όρο σε 36 συνολικά παιχνίδια με Σανς και Πέλικανς.





OFFICIAL: The Brooklyn Nets have signed free agent guard Mike James to a 10-day contract. pic.twitter.com/bvLPMYkaAq