Μάικ Τζέιμς: «Στη σύντομη καριέρα μου με τη Μονακό, έχουμε μακρά ιστορία με τον Ολυμπιακό»

Μετά της νίκη της με 79-70 επί της Μπαρτσελόνα, Μονακό εξασφάλισε μία θέση στα πλέι οφ της Euroleague, όπου και αντιμετωπίσει ξανά τον Ολυμπιακό σε σειρά αγώνων.

Ολυμπιακός και Μονακό έχουν “παλέψει” αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια στη Euroleague, τόσο στα πλέι οφ, όσο και στο Final 4, με τον Μάικ Τζέιμς να επισημαίνει την αντιπαλότητα των δύο ομάδων, μετά το θρίαμβο των Μονεγάσκων επί της Μπαρτσελόνα.

“Πιστεύω πως θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Θα τις έχουμε. Στη σύντομη καριέρα μου με τη Μονακό, έχουμε μακρά ιστορία με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παίξει με εκείνους πιο πολλές φορές από όλους τους άλλους. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι“, ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος γκαρντ της Μονακό.