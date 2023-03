Σημαντική εξέλιξη στη Μονακό με Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός μπαίνει στον “πάγο”, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα!

Εκτός προπονήσεων και αγώνων της Μονακό τέθηκε ξαφνικά ο Μάικ Τζέιμς, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Πριγκιπάτου την Τρίτη (14.03).

Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανός γκαρντ παραβίασε εσωτερικούς κανονισμούς -χωρίς να δίνουν κάποια παραπάνω πληροφορία- και πως μπαίνει -επ’ αόριστον- στο περιθώριο.

Η Μονακό βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης στη Euroleague με ρεκόρ 18-10 (11-3 εντός και 7-7 εκτός έδρας) και “παλεύει” για το πλεονέκτημα έδρας.

“Η Μονακό τιμώρησε προσωρινά τον αθλητή για παραβίαση εσωτερικών κανόνων. Ο Τζέιμς θα αποκλειστεί από τις προπονήσεις, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για την 29η αγωνιστική” αναφέρει η σχετική ενημέρωση της ομάδας.

Σε 27 αγώνες στη φετινή Eurolague, ο Μάικ Τζέιμς έχει μ.ο. 16.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.

AS Monaco has temporarily suspended guard Mike James for violating internal club rules 🚨



James will be excluded from team practice activities as the club continues preparation for the upcoming Euroleague Round 29 pic.twitter.com/yv439U6iUA