Για μια ακόμα φορά, ένα αντικείμενο που σχετίζεται με την μοναδική καριέρα του Μάικλ Τζόρνταν κατάφερε να συγκεντρώσει ένα τεράστιο ποσό, μέσα από δημοπρασία.

Ένα απόκομμα εισιτηρίου στο ντεμπούτο του Μάικλ Τζόρνταν στο ΝΒΑ, πουλήθηκε σε δημοπρασία αντί του ποσού των 264.000 δολαρίων.

Στη δημοπρασία που έγινε από την Huggins & Scott Auctions, το εισιτήριο πωλήθηκε 220.000 δολάρια, με 20% το ασφάλιστρο του αγοραστή να προστίθεται στην τιμή.

Ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ στις 26 Οκτωβρίου 1984, στο Στάδιο του Σικάγο, μπροστά σε περισσότερους από 13.000 ανθρώπους. Οι Μπουλς είχαν επικρατήσει των Ουάσινγκτον Μπούλετς με 109-93, με τον “Αέρινο” να παίζει 40 λεπτά και να σημειώνει 16 πόντους (είχε επίσης 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ).

Το εισιτήριο είναι το πιο πρόσφατο αναμνηστικό από τον Τζόρνταν που πωλείται σε εκπληκτική τιμή, ενώ μια φανέλα από τη δεύτερη σεζόν του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, πουλήθηκε το Μάιο αντί 1,38 εκατομμύρια δολάρια.

Βέβαια, κατά καιρούς βλέπουμε να δημοπρατούνται παπούτσια που φόρεσε, αλλά και κάρτες, με τους συλλέκτες να… ξεπαραδιάζονται!

A ticket to Michael Jordan’s NBA regular season career debut game (ticket price: $8.50) sold this morning by @HugginsAndScott for $8,118. pic.twitter.com/ArVbzc9SgC