Μαινόμενος οπαδός στο Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα, χρειάστηκαν 7 σεκιούριτι για να τον απομακρύνουν

Ένας οπαδός κατάφερε να στρέψει πάνω του τα βλέμματα, κατά τη διάρκεια του καταλανικού ντέρμπι και να προκαλέσει μικρή αναστάτωση
Ένα απίστευτο σκηνικό -με πρωταγωνιστή έναν οπαδό– καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου (03.01.2026) στις κερκίδες του “Κορνεγιά Ελ Πρατ”, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα για την LaLiga.

Για άγνωστο λόγο, ο συγκεκριμένος οπαδός ήταν σε έξαλλη κατάσταση και επιστρατεύτηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 7 άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου (με πορτοκαλί και κίτρινα γιλέκα) για να απομακρύνουν τον μαινόμενο άνδρα .

Για την ιστορία, η Μπαρτσελόνα πέρασε με 2-0 από την έδρα της Εσπανιόλ, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της και… πρώην “κορνεγιάνο” Ζοάν Γκαρθία που κατέβασε ρολά και αποδοκιμάστηκε.

