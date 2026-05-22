Final Four Euroleague: Εξομαλύνεται η κατάσταση με την παραλαβή των εισιτηρίων από τους οπαδούς

Εξομαλύνεται η κατάσταση και λύνεται το πρόβλημα που προέκυψε στο Final Four της Euroleague, με τα εισιτήρια των φιλάθλων, λίγες ώρες πριν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε,

Όπως γίνεται γνωστό, ξεκίνησε η αποστολή των mail με τα εισιτήρια από την Euroleague, κάτι που θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να βρεθούν στο “T-Center”, χωρίς προβλήματα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα απαγορεύονταν να προσεγγίσουν στην περιοχή, καθώς οι έλεγχοι θα είναι πολλαπλοί και αυστηροί.

Οι φίλαθλοι -μεταξύ αυτών και του Ολυμπιακού- έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα εισιτήρια τους, ενώ η Euroleague είχε ενημερώσει πως θα μπορούσαν να μπουν στην ιστοσελίδα της και να κατεβάσουν σε μορφή PDF τα εισιτήρια.

Το πρόβλημα είχε δημιουργήσει σενάρια, για αλλαγή της ώρας έναρξης του πρώτου ημιτελικού, όμως κάτι τέτοιο δε θα γίνει, καθώς όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να έχουν σύντομα τα εισιτήριά τους.