Πεπ Γκουαρντιόλα και Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους: «Αιώνιο θα είναι το συναίσθημα»

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε πως ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα αποχωρήσει από τους “πολίτες” μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν την Κυριακή (24.05.2026), βάζοντας τέλος σε μια ιστορική δεκαετία στον πάγκο της ομάδας.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι στην κατάκτηση 20 τίτλων, ανάμεσά τους έξι πρωταθλήματα Premier League σε δέκα σεζόν παρουσίας στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η τελευταία του αναμέτρηση στον πάγκο της ομάδας θα είναι απέναντι στην Άστον Βίλα στο “Etihad”, κλείνοντας έναν κύκλο γεμάτο επιτυχίες και ιστορικά επιτεύγματα.

Σύμφωνα με το BBC Sport, η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι προετοιμαζόταν εδώ και μήνες για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γκουαρδιόλα, παρότι το συμβόλαιό του είχε ακόμη έναν χρόνο ισχύος.

“Μην με ρωτάτε γιατί φεύγω. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, όμως βαθιά μέσα μου γνωρίζω ότι ήρθε η στιγμή”, δήλωσε ο Καταλανός προπονητής.

“Τίποτα δεν είναι αιώνιο. Αν ήταν, θα ήμουν ακόμη εδώ. Αιώνια θα μείνουν τα συναισθήματα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις και η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι”, πρόσθεσε.

“Όταν έφτασα, η πρώτη μου συνέντευξη ήταν με τον Νόελ Γκάλαχερ. Έφυγα σκεπτόμενος, “Εντάξει… ο Νόελ είναι εδώ; Θα είναι διασκεδαστικό””, είπε ο Γκουαρδιόλα.

"Και τι ωραία που περάσαμε μαζί. Μην με ρωτάτε τους λόγους που φεύγω. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου, ξέρω ότι είναι η ώρα μου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο, αν ήταν, θα ήμουν εδώ. Αιώνιο θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι μου.

Αυτή είναι μια πόλη χτισμένη από δουλειά. Από διαφθορά. Το βλέπεις στο χρώμα των τούβλων. Από ανθρώπους που ήρθαν νωρίς, έμειναν αργά. Τα εργοστάσια. Οι Πάνκχερστ. Τα συνδικάτα. Η μουσική. Απλά η Βιομηχανική Επανάσταση και πώς αυτή άλλαξε τον κόσμο. Και νομίζω ότι το κατάλαβα αυτό, και οι ομάδες μου το κατάλαβαν επίσης.

Δουλέψαμε. Υποφέραμε. Πολεμήσαμε. Και κάναμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Με τον δικό μας τρόπο.

Η σκληρή δουλειά έχει πολλές μορφές. Ταξίδια στην Μπόρνμουθ, όταν χάσαμε την Πρέμιερ Λιγκ, και ήσουν εκεί. Ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήσουν κι εσύ εκεί.

Θυμάσαι, την επίθεση στο Manchester Arena, όταν αυτή η πόλη έδειξε στον κόσμο πώς μοιάζει στην πραγματικότητα η δύναμη; Όχι θυμός. Όχι φόβος. Μόνο αγάπη. Κοινότητα. Συντροφικότητα. Μια πόλη ενωμένη.

Θυμάσαι, την απώλεια της μητέρας μου κατά τη διάρκεια της COVID και το να νιώθω ότι αυτός ο σύλλογος με βοηθάει να ξεπεράσω αυτό. Οι οπαδοί, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Μάντσεστερ, μου δώσατε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Cris, τα παιδιά μου, όλη μου η οικογένεια, ήσασταν εκεί όπως πάντα. Khaldoon, ήσουν κι εσύ εκεί.

Οι παίκτες δεν ξεχνούν – κάθε στιγμή, στιγμή, εμένα, το προσωπικό μου, αυτόν τον σύλλογο, τα πάντα. Ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει για όλους εσάς. Και ήσασταν απλώς εξαιρετικοί. Δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά αφήνετε μια κληρονομιά.

Έτσι, καθώς ο χρόνος μου φτάνει στο τέλος του, να είστε χαρούμενοι. Οι Oasis επέστρεψαν ξανά.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε.”

“What a time we have had together.” pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Την ίδια ώρα, ο πρώην προπονητής της Τσέλσι και άλλοτε συνεργάτης του Γκουαρδιόλα στη Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, εμφανίζεται ως το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την απώλεια του τίτλου της Premier League από την Άρσεναλ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, έπειτα από την ισοπαλία της Σίτι με την Μπόρνμουθ.

Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα σηματοδοτεί το τέλος μίας από τις πιο επιτυχημένες εποχές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μια περίοδος που γιγάντωσε το όνομα της Μάντσεστερ Σίτι, ολοκληρώνεται!

“Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι αυτό το καλοκαίρι.

Ο Καταλανός, ο οποίος εντάχθηκε στη Σίτι τον Ιούλιο του 2016, είχε μια μεταμορφωτική επίδραση κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων που είναι προπονητής και θα φύγει έχοντας κατακτήσει 20 μεγάλα τρόπαια – καθιστώντας τον τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία μας.

Παρά την αποχώρησή του από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ θα συνεχίσει τη σχέση του με το City Football Group, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή. Ο ρόλος αυτός θα τον οδηγεί στην παροχή τεχνικών συμβουλών στους συλλόγους του ομίλου, εργαζόμενος σε συγκεκριμένα έργα και συνεργασίες” αναφέρει η Σίτι.