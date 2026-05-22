Εθνική Αγγλίας: Ο Τόμας Τούχελ άφησε εκτός εθνικής Αγγλίας πρωτοκλασάτα ονόματα

Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026, αφήνοντας εκτός επιλογών “μεγάλα” ονόματα τη Premier League.

Ο Τόμας Τούχελ άφησε εκτός Εθνικής Αγγλίας τους Κόουλ Πάλμερ, Φιλ Φόντεν, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και Χάρι Μαγκουάιρ. Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή (22.05.2026), με τα “τρία λιοντάρια” να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το Μουντιάλ του 2026.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας επέλεξε ένα ρόστερ με εμπειρία και νεανικό ταλέντο, ποντάροντας σε παίκτες όπως οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Μπουκάγιο Σάκα και Χάρι Κέιν.

Η αποστολή της Αγγλίας:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί: Ρις Τζέιμς, (Τσέλσι), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρκ Γκεΐ (Μάντσεστερ Σίτι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Νίκο Ο’Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ)

Μέσοι: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ)

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Ίβαν Τόνι (Αλ Αχλί), Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ).