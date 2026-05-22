Χρήστος Τζόλης: «Το μέλλον μου εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ»

Η Κλαμπ Μπριζ κατέκτησε και πάλι το πρωτάθλημα της Jupiler Pro League. Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των πλέι οφ, η ομάδα του Χρήστου Τζόλη κατάφερε να κατακτήσει για 20η φορά το βαρύτιμο τρόπαιο.

Με απόλυτο ηγέτη τον Χρήστο Τζόλη (γκολ και ασίστ) η Κλαμπ Μπριζ αναδείχθηκε μεν ισόπαλη με σκορ 2-2 στο Μέχελεν, όμως, δε, την ίδια ώρα η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ έμενε στο 0-0 στο «σπίτι» της Γάνδης. Η διαφορά των δυο ομάδων παρέμεινε έτσι στο +4 με την Μπριζ να κατακτά την κορυφή στο Βέλγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το δικό τους παιχνίδι να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, ο Χρήστος Τζόλης και οι συμπαίκτες του μαζεύτηκαν γύρω από ένα κινητό τηλέφωνο για να παρακολουθήσουν τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Το τελικό σφύριγμα στη Γάνδη έφερε έκρηξη χαράς στη νέα πρωταθλήτρια Βελγίου.

Ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί, με τους παίκτες να τρέχουν προς την εξέδρα για να μοιραστούν τη χαρά τους με τους οπαδούς της ομάδας.

En toen werd club Brugge kampioen pic.twitter.com/WfsnjFBX7P — Cornelia (@ConnyJust) May 21, 2026

Σε αυτά τα 9 ματς του μίνι πρωταθλήματος, ο Χρήστος Τζόλης έφτασε τα 7 γκολ και τις 9 ασίστ, πραγματοποιώντας μία ακόμη εμφάνιση… για μετεγγραφή. Ο Έλληνας εξτρέμ οδήγησε τη βελγική ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου, έχοντας τη φετινή σεζόν 21 γκολ και 28 ασίστ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την αναμέτρηση με τη Μαλίν, ο Τζόλης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραμείνει και τη νέα σεζόν στην Μπριζ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029.

Αρχικά, ο διεθνής μεσοεπιθετικός δήλωσε: “Δεν ξέρω. Εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ. Δεν εξαρτάται από εμένα να αποφασίσω. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για μένα; Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα. Ποιο είναι το καλύτερο πρότζεκτ”.

| De toekomst is voor later, Christos Tzolis moet eerst zijn titel nog vieren. #KVMCLU pic.twitter.com/gC9TJHtP5l — DAZN België (@DAZN_BENL) May 21, 2026

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο παραμονής στη βελγική ομάδα: “Γιατί όχι απλά στην Κλαμπ Μπριζ; Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είμαι επαγγελματίας, πρέπει να σέβομαι την ομάδα μου. Την ομάδα που με πληρώνει. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πανηγυρίσω. Μετά θα δούμε το μέλλον. Είναι ακόμη νωρίς και σήμερα πρέπει να γιορτάσω”.