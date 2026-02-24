Μάκης Γκαγκάτσης: «Στόχος είναι να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές και τα ντέρμπι της Super League»

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ, ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε στους Έλληνες διαιτητές τα σήματα της FIFA και τόνισε ότι ο στόχος είναι να σφυρίζουν και στα ντέρμπι της Super League.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στην εκδήλωση και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο της ελληνικής διαιτησίας και μετά από τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στόχος είναι οι διαιτητές της χώρας να σφυρίζουν και τα ντέρμπι του πρωταθλήματος, με ξένους στο VAR.

Το λόγο πήρε και ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, μένοντας στο ίδιο κλίμα με τον Μάκη Γκαγκάτση, λέγοντας «στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη.

Τα λόγια του Μάκη Γκαγκάτση

«Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό για εσάς τους ίδιους, διότι όπως ένας παίκτης θέλει να παίζει ντέρμπι για να γίνεται καλύτερος, το ίδιο συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση.

Κλείνοντας θέλω να θυμάστε πάντα ότι εκπροσωπείτε τη χώρα μας σε αγώνες της FIFA και της UEFA και πραγματικά να είστε περήφανοι για αυτό, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος που θα σας συντροφεύει και μετά το τέλος της καριέρας σας, έως και το τέλος της σταδιοδρομίας σας στον χώρο της διαιτησίας».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά ανέφερε με τη σειρά του: «Ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ ήμερα, σάς αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο τους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας της Ελλάδας, όχι μόνο τους καινούργιους, αλλά όλους τους διεθνείς.

Όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές σε ανάλογες εκδηλώσεις, ως διεθνής διαιτητής σε αγώνες FIFA-UEFA σε όλες τις διοργανώσεις, γίνεστε πρεσβευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου στο διεθνές στερέωμα. Δεν εμπλέκεστε μόνο ατομικά ως μονάδες εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Περιμένουμε ότι στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη. Εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση».