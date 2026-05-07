Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Sold out σε λίγες ώρες το τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (08/05/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Βαλένθια για το τέταρτο ματς των πλέι οφ της Euroleague, με τα εισιτήρια του αγώνα να εξαντλούνται από τους οπαδούς του “τριφυλλιού” μέσα σε λίγες ώρες.

Παρότι δεν κατάφερε να “τελειώσει” τη σειρά στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στη σειρά, ο Παναθηναϊκός θα έχει και μία δεύτερη ευκαιρία κόντρα στη Βαλένθια στο Telekom Center, με τους οπαδούς του να ετοιμάζονται για νέα φοβερή ατμόσφαιρα.

Η “πράσινη” ΚΑΕ ανακοίνωσε μάλιστα το sold out στο ματς, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να περιμένουν πλέον νίκη της ομάδας του Αταμάν, για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.