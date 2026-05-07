Ο Παναθηναϊκός ελπίζει σε αναστολή της ποινής του για να «αποχαιρετήσει» τη Λεωφόρο στο τέλος της σεζόν

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στα πλέι οφ της Super League και έτσι δεν μπορεί να έχει κόσμο στο τελευταίο του παιχνίδι στη Λεωφόρο, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο θα παραχωρηθεί στο δήμο Αθήνας, για τη Διπλή Ανάπλαση και έτσι οι “πράσινοι” θα δώσουν φέτος το τελευταίο τους ματς στο ιστορικό γήπεδο της ομάδας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει έτσι να πετύχει έστω την αναβολή της ποινής για την επόμενη σεζόν, ώστε να “αποχαιρετήσει” όπως πρέπει το γήπεδό του, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα διοργανωθεί κάποιος φιλικός αγώνας.

