Αρκετά είναι τα δημοσιεύματα στο παρελθόν, που έχουν συνδέσει μετεγγραφικά τον Μάλκομ Ντιλέινι με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός γκαρντ μοιάζει να “χτυπάει” την πόρτα των Πειραιωτών, για να δει την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μάλκομ Ντιλέινι και Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν μια κοινή διαδρομή την αγωνιστική περίοδο 2015/16 στην Λοκομοτίβ Κουμπάν. Ο Αμερικανός γκαρντ “χτύπησε” μέσο twitter και κατάφερε να γίνει θέμα συζήτησης, απαντώντας σε ερώτημα σχετικό με τον Έλληνα κόουτς του Ολυμπιακού.

“Μάλκολμ, νομίζω ότι κάτι τρέχει με εσένα και τον κύριο Μπαρτζώκα. Επιβεβαίωσέ το μου σε παρακαλώ”, έγραψε ο φίλαθλος (σ.σ. πιθανότατα του Ολυμπιακού) και ο Ντιλέινι αποκρίθηκε: “Έχω να μιλήσω καιρό με τον δικό μου. Πείτε του να με πάρει τηλέφωνο”, ανέφερε ο παίκτης της Αρμάνι Μιλάνου, δείχνοντας μια διάθεση για… επικοινωνία με τον προπονητή των Πειραιωτών..

Haven’t talked to my guy in a while. Tell him call me https://t.co/Yb6D2VJPNp