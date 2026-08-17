Μανίλα Εσπόζιτο: Το διαδικτυακό bodyshaming στην 19χρονη πρωταθλήτρια της ενόργανης και η αγωνιστική της απάντηση

Το body shaming στα social media, η αμφιβολία και η απάντηση μιας 19χρονης πρωταθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής, που προτίμησε να “μιλήσει” μέσα από τις επιδόσεις της. Η Μανίλα Εσπόζιτο γνωριζει από πρώτο χέρι πως δεν είναι εύκολο να πρωταγωνιστείς στον παγκόσμιο αθλητισμό και ταυτόχρονα να πρέπει να αντιμετωπίζεις την κριτική αγνώστων για το σώμα σου και όχι για τις ικανότητές σου.

Η Ιταλίδα πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ακόμη περιστατικού body shaming στα social media, λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τους Ζάγκρεμπ. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο από άσκησή της στη δοκό. Αντί τα σχόλια να επικεντρωθούν στην τεχνική και την αθλητική της απόδοση, κάποιοι επέλεξαν να σχολιάσουν το σώμα της.

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“Πρέπει να αδυνατίσεις”, “αυτό δεν είναι σώμα αθλήτριας” και “εάν ζύγιζε 10 κιλά λιγότερα, θα ήταν ακόμα καλύτερη” ήταν μερικές από τις επιθέσεις που δέχθηκε.

Το σώμα της έγινε αντικείμενο δημόσιας κριτικής. Η Εσπόζιτο δεν έκρυψε ότι τα σχόλια την επηρέασαν. Φτάνοντας στη διοργάνωση, παραδέχθηκε ότι δεν αισθανόταν την ίδια αυτοπεποίθηση που είχε συνήθως. Η πίεση για μια αθλήτρια της ηλικίας της ήταν διπλή: να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας μεγάλης διοργάνωσης και ταυτόχρονα να διαχειριστεί την αμφιβολία που μπορούν να προκαλέσουν μερικές λέξεις στην οθόνη ενός κινητού ή υπολογιστή.

Όμως η απάντησή της στο “φαρμάκι” των χρηστών των social media δεν ήταν ένας διαδικτυακός καβγάς. Ήταν η δοκός!

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Στο Ζάγκρεμπ, η Εσπόζιτο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη δοκό, το αγώνισμα στο οποίο είχε ήδη κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Λίγο αργότερα πρόσθεσε το ασημένιο στο έδαφος και ακόμη ένα ασημένιο με την ιταλική ομάδα. Έτσι, στα μόλις 19 της χρόνια, πρόσθεσε τρία ακόμη ευρωπαϊκά μετάλλια στη συλλογή της.

Η Εσπόζιτο απάντησε στους “haters” με μετάλλια, με την ιστορία της να αποτελεί “φως” σε μια σκοτεινή ιστορία. Η 19χρονη έχτισε το σώμα της μέσα από χρόνια προπόνησης, από τότε που ξεκίνησε τη γυμναστική σε ηλικία μόλις πέντε ετών.

Κι όμως, στα social media κάποιοι αισθάνθηκαν ότι δικαιούνται να της υποδείξουν πώς πρέπει να μοιάζει. Η Εσπόζιτο επέλεξε να μην απαντήσει απευθείας με κάποια δήλωση, αλλά αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από άλλους χρήστες που καταδίκαζαν το περιστατικό και στηλίτευαν τη συμπεριφορά των ανώνυμων χρηστών που σχολίαζαν το σώμα της. Σε αυτές τις αναδημοσιεύσεις, η 19χρονη Ιταλίδα προσέθεσε απλώς εικονίδια με καρδιές δείχνοντας την ευγνωμοσύνη της προς όσους την υπερασπίστηκαν.

Manila Esposito (2006) and Giulia Perotti (2009) 🇮🇹 BB at the 2026 European Championships in Team Finals



Videos: BBC Sport pic.twitter.com/IB9ugdfrKD — KawaiiChan68 (@KawaiiChan9087) August 16, 2026

Στο πλευρό της στάθηκε η πρώην Ιταλίδα πρωταθλήτρια της ενόργανης Τζούλια Μπεντσίνι, η οποία ξέσπασε δημόσια στην πλατφόρμα «X», λέγοντας: «Ως πρώην αθλήτρια, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος που μοιράστηκε το γυμναστήριο και τις προπονήσεις με τη Μανίλα Εσπόζιτο δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή απέναντι σε ορισμένα σχόλια».

Da ex ginnasta — ma soprattutto da persona che ha condiviso la palestra e gli allenamenti con Manila Esposito — non potevo stare in silenzio davanti a certi commenti. pic.twitter.com/5jkgueoxZl — Giulia Bencini (@_giuliabencini_) August 11, 2026

Στο βίντεό της, η Μπεντσίνι εξήγησε την πραγματική αιτία πίσω από τις επιθέσεις που δέχθηκε η 19χρονη Ολυμπιονίκης, αναφέροντας: «Δυστυχώς, όταν μια αθλήτρια βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να την κουνήσει από εκεί, υπάρχει μόνο ένα πράγμα για το οποίο μπορείς να τής ασκήσεις κριτική και αυτό είναι το σώμα της».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στην ενόργανη γυμναστική πλέον απαιτούνται σώματα με περισσότερη δύναμη και μυϊκή μάζα για την εκτέλεση ασκήσεων πολύ υψηλότερου βαθμού δυσκολίας, ενώ έχουν παρέλθει οι εποχές που οι αθλήτριες έπρεπε να λιμοκτονήσουν για να διατηρηθούν σε συγκεκριμένο βάρος.