Αθλητικά

Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε το βίντεο με τον Μπαρτζώκα και τους παίκτες της Βίρτους: «Δέκα μήνες και 2.000.000 πρόστιμο σε εμένα»

Το επεισοδιακό φινάλε του Βίρτους - Ολυμπιακός δεν έμεινε ασχολίαστο από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς/ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Με ένα buzzer beater τρίποντο του Καρ, η Βίρτους Μπολόνια υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να σχολιάζει όσα έγιναν μετά το φινάλε του αγώνα στην Ιταλία.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβασε σε story στο instagram το βίντεο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια μετά το νικητήριο καλάθι του Μάρκους Καρ, γράφοντας χαρακτηριστικά: “10 μήνες και 2 εκ. πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο”.

@dillo.a.boncio

Virtus Bologna – Olympiacos Canestro di CARR

♬ audio originale – Dillo a Boncio

Οι παίκτες της ιταλικής ομάδας πανηγύρισαν έξαλλα μπροστά στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος αντέδρασε και τους έσπρωξε, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση για λίγα δευτερόλεπτα.

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