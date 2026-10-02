Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε το βίντεο με τον Μπαρτζώκα και τους παίκτες της Βίρτους: «Δέκα μήνες και 2.000.000 πρόστιμο σε εμένα»

Με ένα buzzer beater τρίποντο του Καρ, η Βίρτους Μπολόνια υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να σχολιάζει όσα έγιναν μετά το φινάλε του αγώνα στην Ιταλία.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβασε σε story στο instagram το βίντεο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια μετά το νικητήριο καλάθι του Μάρκους Καρ, γράφοντας χαρακτηριστικά: “10 μήνες και 2 εκ. πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο”.

Οι παίκτες της ιταλικής ομάδας πανηγύρισαν έξαλλα μπροστά στον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος αντέδρασε και τους έσπρωξε, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένταση για λίγα δευτερόλεπτα.