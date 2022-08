Αποχαιρέτησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και -πλέον- ο Κασεμίρο θα ζήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι της νέας του ομάδας με την Λίβερπουλ (22:00, NewsIt.gr, Novasports Prime).

Ο Κασεμίρο “πάτησε” Μάντσεστερ και το βράδυ να βρεθεί στο “Όλντ Τράφορντ”, για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ματς κόντρα στη Λίβερπουλ.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος μέσος “συνελήφθη” από οπαδούς και δημοσιογράφους τη στιγμή που έφτανε στο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Κασεμίρο δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση.

🚨 JUST IN: Casemiro arrives at OT! #MUFC ✅🇧🇷 pic.twitter.com/aURqvSbbfF