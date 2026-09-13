Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1 Τελικό: «Απέδρασαν» με 10 παίκτες από το Ολντ Τράφορντ οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ τη Μάντσεστερ Σίτι για το μεγάλο ντέρμπι της 4η αγωνιστικής της Premier League, με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα για την ομάδα του, η οποία και αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 23′, μετά την αποβολή του Φόντεν.