Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1 Τελικό: «Απέδρασαν» με 10 παίκτες από το Ολντ Τράφορντ οι «Πολίτες»

Η Σίτι πήρε το «τρίποντο» στο ντέρμπι και μείωσε τη διαφορά της από την Άρσεναλ στην πρώτη θέση
Ο Χάαλαντ
Premier League
4η αγωνιστική
0 - 1
Τελικό σκορ
Ο Χάαλαντ πανηγυρίζει το γκολ του στο Γιουνάιτεντ - Σίτι / REUTERS/Scott Heppell
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Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ τη Μάντσεστερ Σίτι για το μεγάλο ντέρμπι της 4η αγωνιστικής της Premier League, με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα για την ομάδα του, η οποία και αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 23′, μετά την αποβολή του Φόντεν.

20:25 | 13.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:24 | 13.09.2026

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να "αποδράσει" με διπλό από το Ολντ Τράφορντ, χάρη στο γκολ του Χάαλαντ στο 60' και ενώ έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 23', μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Φόντεν. Η τραγική Γιουνάιτεντ όμως δεν κατάφερε να αντιδράσει και γνώρισε την ήττα με 1-0.

20:24 | 13.09.2026
Τέλος στο ματς!
20:23 | 13.09.2026
Η φάση του Εμπουεμό!
20:18 | 13.09.2026
90+5'
Τεράστια ευκαιρία για τη Γιουνάιτεντ!

Στην πρώτη καλή κάθετη πάσα σε όλο το ματς, ο Εμπουεμό βγήκε απέναντι από τον Ντοναρούμα, αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Σίτι, που απέκρουσε το πλασέ του από κοντά

20:18 | 13.09.2026

5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

20:12 | 13.09.2026
88'

Ο Χάαλαντ πήγε να βγει μόνος του στην αντεπίθεση, αλλά κόπηκε την τελευταία στιγμή

20:07 | 13.09.2026
80'

Μπήκαμε στο τελευταίο 10λεπτο του αγώνα με τη Γιουνάιτεντ να μη βρίσκει αντίδραση

20:00 | 13.09.2026
75'

Η Γιουνάιτεντ αδυνατεί να απειλήσει τη Σίτι με ισοφάριση, παρότι αγωνίζεται με παίκτη παραπάνω

19:56 | 13.09.2026
Το δοκάρι της Σίτι!
19:52 | 13.09.2026
68'
Δοκάρι για τη Σίτι!

Εξαιρετικό σουτ του Έντσο Φερνάντες, η μπάλα στο δοκάρι της Γιουνάιτεντ

19:51 | 13.09.2026
Το γκολ του Χάαλαντ!
19:50 | 13.09.2026
Η Σίτι προηγείται με 1-0 χάρη στον Χάαλαντ!
19:48 | 13.09.2026
Γκολ δίνει το VAR!
19:47 | 13.09.2026
60'

Ο Χάαλαντ σκόραρε στο δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα από αριστερά, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε

19:44 | 13.09.2026
Γκολ ο Χάαλαντ! Δείχνει οφσάιντ ο βοηθός!
19:39 | 13.09.2026
56'

Καλό σουτ του Κούνια από δεξιά, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων η μπάλα

19:34 | 13.09.2026
51'
Νέο δοκάρι για τη Γιουνάιτεντ!

Ωραίο σουτ του Μεϊνού έξω από την περιοχή με την μπάλα να καταλήγει και πάλι στο κάθετο δοκάρι της Σίτι

19:33 | 13.09.2026
47'

Μακρινό σουτ του Νταλότ η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

19:33 | 13.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:18 | 13.09.2026
To δοκάρι του Ράσφορντ!
19:17 | 13.09.2026

Η κόκκινη κάρτα στον Φόντεν και το δοκάρι του Ράσφορντ στο φινάλε, ήταν οι μοναδικές αξιομνημόνευτες στιγμές σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι του Μάντσεστερ

19:16 | 13.09.2026
Ημίχρονο στο Ολντ Τράφορντ!
19:12 | 13.09.2026
45'
Δοκάρι για τη Γιουνάιτεντ!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ, η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της εστίας της Σίτι

19:07 | 13.09.2026
40'

Η κόκκινη κάρτα έκανε ακόμη χειρότερο το ματς, που δεν έχει ουσιαστικά ούτε μία καλή φάση για γκολ μέχρι στιγμής

19:04 | 13.09.2026

Η Σίτι έχει πάρει την μπάλα μετά την αποβολή, όντας καλύτερη με 10 παίκτες

19:00 | 13.09.2026
33'

Σέντρα σουτ του Τσερκί μέσα από την περιοχή της Γιουνάιτεντ, η μπάλα άουτ

18:56 | 13.09.2026
Η φάση με την κόκκινη κάρτα!
18:54 | 13.09.2026
23'

Ο Μπρούνο Φερνάντες χτύπησε στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα τον Φόντεν και αυτός "ανταπέδωσε" εκτός φάσης, για να δεχθεί την απευθείας κόκκινη κάρτα του διαιτητή

18:54 | 13.09.2026
Με 10 παίκτες η Σίτι!
18:49 | 13.09.2026
Κόκκινη κάρτα στον Φόντεν!
18:48 | 13.09.2026
19'

Κακή ενέργεια του Χάαλαντ στην αντεπίθεση, όπου ήταν ουσιαστικά δύο εναντίον δύο, αλλά πήγε να κάνει ντρίμπλα

18:46 | 13.09.2026
15'

Έχει ισορροπήσει το ματς η Γιουνάιτεντ μετά το δυνατό ξεκίνημα της Σίτι

18:34 | 13.09.2026
11'

Άστοχο σουτ του Κούνια για τη Γιουνάιτεντ

18:31 | 13.09.2026
5'

Η Σίτι έχει πάρει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα

18:29 | 13.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:25 | 13.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

18:23 | 13.09.2026

Στο γήπεδο και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

 

18:23 | 13.09.2026
Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι


Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ, Γκεχί, Ντίας, Νούνιες, Άντερσον, Φερνάντες, Σεμένιο, Τσερκί, Φόντεν, Χάλαντ

18:22 | 13.09.2026
Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ


Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Ντοργκού, Τίλεμανς, Μέινου, Εμπεουμό, Φερνάντες, Ράσφορντ, Κούνια

18:22 | 13.09.2026

Στους 9 βαθμούς είναι η Σίτι, που από την πλευρά της δεν θέλει να δει την Άρσεναλ να ξεφεύγει από τόσο νωρίς στη βαθμολογία

18:21 | 13.09.2026

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και έχει μόλις 4 βαθμούς σε τρία ματς, όντας στο -8 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ

18:21 | 13.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι του Μάντσεστερ στην Premier League

18:20 | 13.09.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
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