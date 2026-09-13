Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Θρίαμβος με 10 παίκτες και σκόρερ τον Χάαλαντ για τους «Πολίτες» στο ντέρμπι της Premier League

Απέδρασε από το Ολντ Τράφορντ η Σίτι και έμεινε κοντά στην Άρσεναλ στη βαθμολογία
Ο Χάαλαντ
Ο Χάαλαντ πανηγυρίζει στο Γιουνάιτεντ - Σίτι / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα στο Ολντ Τράφορντ, με 1-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το πρώτο ημίχρονο, στο μεγάλο ντέρμπι της 4η αγωνιστικής της Premier League. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ένα γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 60ο λεπτό του αγώνα, ήταν αρκετό για να χαρίσει στη Μάντσεστερ Σίτι το διπλό στο Ολντ Τράφορντ, “βυθίζοντας” ακόμη περισσότερο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη βαθμολογία της Premier League, όπου και έμεινε πλέον, ήδη, στο -8 από την Άρσεναλ.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” βρέθηκαν με παίκτη παραπάνω από το 23′, μετά από ένα χτύπημα του Φιλ Φόντεν εκτός φάσης και είχαν δύο δοκάρια με Μάρκους Ράσφορντ και Ντιόγκο Νταλότ, αλλά δεν κατάφεραν να επιβάλλουν το ρυθμό τους επί των “Πολιτών” και το πλήρωσαν.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα σκόραρε με ωραίο πλασέ του Έρλινγκ Χάαλαντ από κοντά και είχαν δοκάρι λίγο μετά με σουτ του Έντσο Φερνάντες, κρατώντας στη συνέχεια μακριά από την εστία της τους γηπεδούχους, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόντουσαν με 10 παίκτες.

Έφθασαν έτσι και σε μία πολύ σημαντική νίκη, που τους διατηρεί σε απόσταση τριών βαθμών από την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.

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Αθλητικά
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