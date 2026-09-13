Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Θρίαμβος με 10 παίκτες και σκόρερ τον Χάαλαντ για τους «Πολίτες» στο ντέρμπι της Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα στο Ολντ Τράφορντ, με 1-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το πρώτο ημίχρονο, στο μεγάλο ντέρμπι της 4η αγωνιστικής της Premier League. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ένα γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 60ο λεπτό του αγώνα, ήταν αρκετό για να χαρίσει στη Μάντσεστερ Σίτι το διπλό στο Ολντ Τράφορντ, “βυθίζοντας” ακόμη περισσότερο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη βαθμολογία της Premier League, όπου και έμεινε πλέον, ήδη, στο -8 από την Άρσεναλ.

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Οι “κόκκινοι διάβολοι” βρέθηκαν με παίκτη παραπάνω από το 23′, μετά από ένα χτύπημα του Φιλ Φόντεν εκτός φάσης και είχαν δύο δοκάρια με Μάρκους Ράσφορντ και Ντιόγκο Νταλότ, αλλά δεν κατάφεραν να επιβάλλουν το ρυθμό τους επί των “Πολιτών” και το πλήρωσαν.

🚨 FODEN SENT OFF 🟥



Phil Foden sees red for kicking Bruno Fernandes in the groin during the Manchester derby 😳 pic.twitter.com/IeHsCSEAq1 — Football on Predict (@FConPredict) September 13, 2026

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα σκόραρε με ωραίο πλασέ του Έρλινγκ Χάαλαντ από κοντά και είχαν δοκάρι λίγο μετά με σουτ του Έντσο Φερνάντες, κρατώντας στη συνέχεια μακριά από την εστία της τους γηπεδούχους, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόντουσαν με 10 παίκτες.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: ERLING HAALAND OPENS THE SCORING FOR MANCHESTER CITY!



GOAL STANDS AFTER VAR CHECK!



Manchester United 0-1 Manchester City. pic.twitter.com/dhyhjEexvi — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 13, 2026

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

Έφθασαν έτσι και σε μία πολύ σημαντική νίκη, που τους διατηρεί σε απόσταση τριών βαθμών από την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.