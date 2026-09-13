Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι live για την Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει στο Ολντ Τράφορντ τη Μάντσεστερ Σίτι για το μεγάλο ντέρμπι της 4η αγωνιστικής της Premier League, με τις δύο ομάδες να θέλουν να παραμείνουν στο “κυνήγι” της Άρσεναλ στη βαθμολογία.