Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι live για την Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει στο Ολντ Τράφορντ τη Μάντσεστερ Σίτι για το μεγάλο ντέρμπι της 4η αγωνιστικής της Premier League, με τις δύο ομάδες να θέλουν να παραμείνουν στο “κυνήγι” της Άρσεναλ στη βαθμολογία.
Εξαιρετικό σουτ του Έντσο Φερνάντες, η μπάλα στο δοκάρι της Γιουνάιτεντ
Ο Χάαλαντ σκόραρε στο δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα από αριστερά, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε
Καλό σουτ του Κούνια από δεξιά, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων η μπάλα
Ωραίο σουτ του Μεϊνού έξω από την περιοχή με την μπάλα να καταλήγει και πάλι στο κάθετο δοκάρι της Σίτι
Μακρινό σουτ του Νταλότ η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Η κόκκινη κάρτα στον Φόντεν και το δοκάρι του Ράσφορντ στο φινάλε, ήταν οι μοναδικές αξιομνημόνευτες στιγμές σε ένα κακό πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι του Μάντσεστερ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ, η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι της εστίας της Σίτι
Η κόκκινη κάρτα έκανε ακόμη χειρότερο το ματς, που δεν έχει ουσιαστικά ούτε μία καλή φάση για γκολ μέχρι στιγμής
Η Σίτι έχει πάρει την μπάλα μετά την αποβολή, όντας καλύτερη με 10 παίκτες
Σέντρα σουτ του Τσερκί μέσα από την περιοχή της Γιουνάιτεντ, η μπάλα άουτ
Ο Μπρούνο Φερνάντες χτύπησε στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα τον Φόντεν και αυτός "ανταπέδωσε" εκτός φάσης, για να δεχθεί την απευθείας κόκκινη κάρτα του διαιτητή
Κακή ενέργεια του Χάαλαντ στην αντεπίθεση, όπου ήταν ουσιαστικά δύο εναντίον δύο, αλλά πήγε να κάνει ντρίμπλα
Έχει ισορροπήσει το ματς η Γιουνάιτεντ μετά το δυνατό ξεκίνημα της Σίτι
Άστοχο σουτ του Κούνια για τη Γιουνάιτεντ
Η Σίτι έχει πάρει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Στο γήπεδο και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ, Γκεχί, Ντίας, Νούνιες, Άντερσον, Φερνάντες, Σεμένιο, Τσερκί, Φόντεν, Χάλαντ
Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Ντοργκού, Τίλεμανς, Μέινου, Εμπεουμό, Φερνάντες, Ράσφορντ, Κούνια
Στους 9 βαθμούς είναι η Σίτι, που από την πλευρά της δεν θέλει να δει την Άρσεναλ να ξεφεύγει από τόσο νωρίς στη βαθμολογία
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και έχει μόλις 4 βαθμούς σε τρία ματς, όντας στο -8 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι του Μάντσεστερ στην Premier League