Ο Μπάμπης Κωστούλας «χόρεψε» την άμυνα της Κόβεντρι και άνοιξε λογαριασμό στη φετινή Premier League στη νίκη της Μπράιτον με 5-0

Η Μπράιτον κέρδισε 5-0 την Κόβεντρι με τον Μπάμπη Κωστούλα να ανοίγει το σκορ και λογαριασμό στη φετινή Premier League με τρομερή ενέργεια και εξαιρετικό τελείωμα.

Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στη νίκη της Μπράιτον και στο 36′ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Κόβεντρι, έκανε ντρίμπλα με το κεφάλι στον αντίπαλο αμυντικό και με καταπληκτικό γυριστό σουτ βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα.

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BRIGHTON SCORE – KOSTOULAS GOAL! pic.twitter.com/zP1GXn1pn9 — Low Res Replays (@LowResReplays) September 13, 2026

Ο Γιαλκουγέ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη για την Μπράιτον στο 51′, όταν εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της Κόβεντρι και με ωραίο πλασέ έκανε το 2-0. Οι γηπεδούχοι δύο λεπτά αργότερα έμειναν με δέκα παίκτες, καθώς ο Αβονίγι είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα στον αντίπαλό του με τον αγκώνα.

Ο Γκρος στο 69′ με εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Κωστούλας, έκανε το 3-0 και ο Ντανκ στο 83′ έβαλε το ωραιότερο γκολ της αναμέτρησης με απίθανο σουτ από τα 35 μέτρα για το 4-0. Ο Αγιάρι στις καθυστερήσεις με σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό σκορ του αγώνα.

Η Μπράιτον έφτασε τους 7 βαθμούς στην Premier League και είναι στην 4η θέση μαζί με την Τσέλσι, ενώ η νεοφώτιστη Κόβεντρι είναι η μόνη ομάδα που παραμένει χωρίς βαθμό στην κατηγορία.