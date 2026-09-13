Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase

Η League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έχει φτάσει στην 3η αγωνιστική και η ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα έξι ματς που θα γίνουν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Τζήλος θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά με τον Βεργέτη να είναι στο VAR. Ο Τσέτσιλας θα είναι στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ με τον Κουμπαράκη στο VAR και ο Ζαμπαλάς θα σφυρίξει το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Μόσχου στο VAR.

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Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

15:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης

Διαιτητής: Ντάουλας

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας

4ος: Ματσούκας

16:45 Άρης – Μαρκό

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Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος

4ος: Τομαράς

17:45 Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Βεργέτης

AVAR: Κατόπης

20:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Τσέτσιλας

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας

4ος: Κάτοικος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Φίτσας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30 Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος

4ος: Ανδριανός

17:45 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός