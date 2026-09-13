Αθλητικά

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase

Η ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα έξι ματς της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Τζήλος
Ο Τζήλος σε ματς της Super League/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Η League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έχει φτάσει στην 3η αγωνιστική και η ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα έξι ματς που θα γίνουν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Τζήλος θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά με τον Βεργέτη να είναι στο VAR. Ο Τσέτσιλας θα είναι στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ με τον Κουμπαράκη στο VAR και ο Ζαμπαλάς θα σφυρίξει το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Μόσχου στο VAR.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

15:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης

  • Διαιτητής: Ντάουλας
  • Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας
  • 4ος: Ματσούκας

16:45 Άρης – Μαρκό

  • Διαιτητής: Κατσικογιάννης
  • Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος
  • 4ος: Τομαράς

17:45 Κηφισιά – Παναθηναϊκός

  • Διαιτητής: Τζήλος
  • Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου
  • 4ος: Τσιμεντερίδης
  • VAR: Βεργέτης
  • AVAR: Κατόπης

20:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

  • Διαιτητής: Τσέτσιλας
  • Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας
  • 4ος: Κάτοικος
  • VAR: Κουμπαράκης
  • AVAR: Φίτσας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30 Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet

  • Διαιτητής: Γιουματζίδης
  • Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος
  • 4ος: Ανδριανός

17:45 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

  • Διαιτητής: Ζαμπαλάς
  • Βοηθοί: Μάτσας, Παπαδοπούλου
  • 4ος: Τζαμουτζαντώνης
  • VAR: Μόσχου
  • AVAR: Ματσούκα
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