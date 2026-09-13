Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της League Phase

Η League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έχει φτάσει στην 3η αγωνιστική και η ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα έξι ματς που θα γίνουν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου.
Ο Τζήλος θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά με τον Βεργέτη να είναι στο VAR. Ο Τσέτσιλας θα είναι στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ με τον Κουμπαράκη στο VAR και ο Ζαμπαλάς θα σφυρίξει το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Μόσχου στο VAR.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
15:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης
- Διαιτητής: Ντάουλας
- Βοηθοί: Δημητριάδης, Κόλλιας
- 4ος: Ματσούκας
16:45 Άρης – Μαρκό
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
- Διαιτητής: Κατσικογιάννης
- Βοηθοί: Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος
- 4ος: Τομαράς
17:45 Κηφισιά – Παναθηναϊκός
- Διαιτητής: Τζήλος
- Βοηθοί: Μητροφάνης, Κομισοπούλου
- 4ος: Τσιμεντερίδης
- VAR: Βεργέτης
- AVAR: Κατόπης
20:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- Διαιτητής: Τσέτσιλας
- Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μπαλιάκας
- 4ος: Κάτοικος
- VAR: Κουμπαράκης
- AVAR: Φίτσας
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου
16:30 Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet
- Διαιτητής: Γιουματζίδης
- Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος
- 4ος: Ανδριανός
17:45 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
- Διαιτητής: Ζαμπαλάς
- Βοηθοί: Μάτσας, Παπαδοπούλου
- 4ος: Τζαμουτζαντώνης
- VAR: Μόσχου
- AVAR: Ματσούκα