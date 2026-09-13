Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ live για την 4η αγωνιστική της Super League

Για την πρώτη εκτός έδρας νίκη η Ένωση κόντρα στους Αρκάδες που είναι χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα
Ο Μάγερ
Super League
4η αγωνιστική
1 - 1
1ο ημίχρονο
Ο Μάγερ κόντρα στον Αστέρα/ (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας σε μία αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της Super League και θέλει να συνεχίσει νικηφόρα μετά τη πεντάρα επί του Άρη. Οι Αρκάδες θέλουν να ξεφύγουν από το 0 της βαθμολογίας.

19:48 | 13.09.2026
Ημίχρονο στην Τρίπολη, ισόπαλες οι δύο ομάδες με 1-1
19:44 | 13.09.2026
45+1
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ με τον Πήλιο

Ο Γιόβιτς έβγαλε τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ σε καλή θέση, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο

19:43 | 13.09.2026
43'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Γκατσίνοβιτς βγήκε στην πλάτη του Κώτσιρα και έδωσε στον Ζίνι, το σουτ του οποίου κόντραρε για να το μπλοκάρει εύκολα ο αντίπαλος κίπερ

19:38 | 13.09.2026
41'
Έχει πέσει ο ρυθμός της αναμέτρησης στα τελευταία λεπτά του αγώνα
19:23 | 13.09.2026
31'
Γκοολ για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-1 το σκορ

Ο Μουκουντί έκανε λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και ο Μακέντα πήρε την μπάλα και την έσπασε στον Μπαρτόλο, ο οποίος νίκησε τον Μπρινιόλι για την ισοφάριση

19:22 | 13.09.2026
21'
Γκολλ για την ΑΕΚ με αυτογκόλ του Λάσκαρη

Ο Ρότα έκανε τη σέντρα μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση και ο αμυντικός του Αστέρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του

19:19 | 13.09.2026
18'
Χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα

Ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ με καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν έσπασε την μπάλα σε Μακέντα και Κουρμπέλη και έχασε την ευκαιρία

19:10 | 13.09.2026
12'
Χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Κετού

Οι Αρκάδες βγήκαν στην αντεπίθεση και ο Κετού νικήθηκε από τον Μπρινιόλι, που απομάκρυνε σε κόρνερ

19:08 | 13.09.2026
11'
Άστοχο του σουτ του Μάριν στην εκτέλεση του έμμεσου φάουλ
19:05 | 13.09.2026
7'
Η ΑΕΚ κέρδισε έμμεσο μετά από λάθος του Χατζηεμμανουήλ

Παιδικό λάθος από τον τερματοφύλακα του Αστέρα

19:05 | 13.09.2026
3'
Η ΑΕΚ είχε την πρώτη φάση του αγώνα με σουτ του Ζίνι που μπλόκαρε ο Χατζηεμμανουήλ
18:59 | 13.09.2026
Σέντρα στο ματς
18:54 | 13.09.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
18:49 | 13.09.2026

Στον πάγκο για τον Αστέρα οι Κακαδιάρης, Κριαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Τσίκο, Κιμπιόκα, Πέρες Ντομίνγκες, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο, Καλτσάς, Παπακανέλλος

18:49 | 13.09.2026

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Βάργκα

18:48 | 13.09.2026
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης

Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα

18:48 | 13.09.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς

18:39 | 13.09.2026
Οι φίλοι της ΑΕΚ στο «Θ. Κολοκοτρώνης»
Οι φίλοι της ΑΕΚ στην Τρίπολη/ (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI)
18:38 | 13.09.2026
Η ΑΕΚ θέλει να κάνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της φέτος στο πρωτάθλημα

Στην πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά

18:38 | 13.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης
18:38 | 13.09.2026
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