Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ live για την 4η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας σε μία αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της Super League και θέλει να συνεχίσει νικηφόρα μετά τη πεντάρα επί του Άρη. Οι Αρκάδες θέλουν να ξεφύγουν από το 0 της βαθμολογίας.
Ο Γιόβιτς έβγαλε τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ σε καλή θέση, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο
Ο Γκατσίνοβιτς βγήκε στην πλάτη του Κώτσιρα και έδωσε στον Ζίνι, το σουτ του οποίου κόντραρε για να το μπλοκάρει εύκολα ο αντίπαλος κίπερ
Ο Μουκουντί έκανε λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και ο Μακέντα πήρε την μπάλα και την έσπασε στον Μπαρτόλο, ο οποίος νίκησε τον Μπρινιόλι για την ισοφάριση
Ο Ρότα έκανε τη σέντρα μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση και ο αμυντικός του Αστέρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του
Ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ με καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν έσπασε την μπάλα σε Μακέντα και Κουρμπέλη και έχασε την ευκαιρία
Οι Αρκάδες βγήκαν στην αντεπίθεση και ο Κετού νικήθηκε από τον Μπρινιόλι, που απομάκρυνε σε κόρνερ
Παιδικό λάθος από τον τερματοφύλακα του Αστέρα
Στον πάγκο για τον Αστέρα οι Κακαδιάρης, Κριαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Τσίκο, Κιμπιόκα, Πέρες Ντομίνγκες, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο, Καλτσάς, Παπακανέλλος
Στον πάγκο βρίσκονται οι Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Βάργκα
Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα
Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς
Στην πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά