Άθλιο περιστατικό στη Σαουδική Αραβία: Οπαδοί πίκαραν τον Ρούμπεν Νέβες, φωνάζοντας το όνομα του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα

Οι οπαδοί της Αλ Τααβούν στο ματς για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας επιχείρησαν να πικάρουν τον Ρούμπεν Νέβες φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Ντιόγκο Ζότα.

Ο Ρούμπεν Νέβες της Αλ Χιλάλ ήταν πολύ καλός φίλος του Ντόγκο Ζότα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο μαζί με τον αδερφό του πριν από ένα χρόνο, και αυτό αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν οι Σαουδάραβες οπαδοί για να προκαλέσουν τον Πορτογάλο χαφ.

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Το «Ζότα, Ζότα» που φώναξαν χρησιμοποιήθηκε ως πείραγμα στον παίκτη της Αλ Χιλάλ, και όπως είναι πολύ λογικό προκάλεσε σάλο και αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για μία ασεβή κίνηση στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Rúben Neves on some Al-Taawoun fans using Jota’s name to provoke him: “I just hope they don’t go to pray later.”pic.twitter.com/HbAsHoOpkL https://t.co/WPflzcAPeR — Total Football (@TotalFootball) September 13, 2026

Ο Ρούμπεν Νέβες ήταν εξοργισμένος μετά την αναμέτρηση και στις δηλώσεις του ανέφερε: «Ελπίζω να μην πάνε να προσευχηθούν μετά από αυτό που έκαναν».

Το περιστατικό σχολίασε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οποίος καταδίκασε το σύνθημα και τόνισε ότι αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο.

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«Η λίγκα πρέπει να παρέμβει και να τιμωρήσει αυτού του είδους τη συμπεριφορά από τους οπαδούς. Αυτό δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο και πρέπει να υπάρχουν όρια. Άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να μπουν ξανά σε γήπεδο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στα social media το περιστατικό έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις με τους φίλους του ποδοσφαίρου να καταδικάζουν όσα συνέβησαν στη Σαουδική Αραβία.