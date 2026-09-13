Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου οι Πειραιώτες

Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Παπανικολάου
Ο Κώστας Παπανικολάου σε αγώνα του Ολυμπιακού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο φιλικό τουρνουά της Κύπρου, έχοντας ξανά εκτός τον Κώστα Παπανικολάου που έχει ένα τραυματισμό στο γόνατο.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που του στοίχισαν τη συμμετοχή και στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός και για το Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός έχει πάντως διαθέσιμους 14 παίκτες για το ματς, καθώς επέστρεψε στη 12άδα και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η 14άδα του Ολυμπιακού: Τζόσεφ, Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Πλώτας, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Καραγιαννίδης. 

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Αθλητικά
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