ΟΦΗ: «Κάηκε» το Ηράκλειο στην υποδοχή των παικτών των Κρητικών μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού

Ο ΟΦΗ έφυγε νικητής από την έδρα του Ολυμπιακού με 1-0 για το ματς της 4ης αγωνιστική της Super League και οι οπαδοί της ομάδας αποθέωσαν τους παίκτες στην επιστροφή της στο Ηράκλειο.

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Κυριακής γέμισε με οπαδούς του ΟΦΗ για να υποδεχτούν για ακόμα μία φορά μέσα στο 2026 τους παίκτες του Χρήστου Κόντη για το σπουδαίο διπλό επί του Ολυμπιακού μετά από 36 χρόνια.