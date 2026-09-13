Αθλητικά

ΟΦΗ: «Κάηκε» το Ηράκλειο στην υποδοχή των παικτών των Κρητικών μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού

Χαμός στην άφιξη της αποστολής του ΟΦΗ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου
Ο Ανδρούτσος
Ο Ανδρούτσος στην υποδοχή των παικτών του ΟΦΗ/ EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ έφυγε νικητής από την έδρα του Ολυμπιακού με 1-0 για το ματς της 4ης αγωνιστική της Super League και οι οπαδοί της ομάδας αποθέωσαν τους παίκτες στην επιστροφή της στο Ηράκλειο.

Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Κυριακής γέμισε με οπαδούς του ΟΦΗ για να υποδεχτούν για ακόμα μία φορά μέσα στο 2026 τους παίκτες του Χρήστου Κόντη για το σπουδαίο διπλό επί του Ολυμπιακού μετά από 36 χρόνια.

Ο Μπουχαλάκης στο αεροδρόμιο μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού/ EUROKINISSI
Οι οπαδοί του ΟΦΗ στο αεροδρόμιο/ EUROKINISSI

Η νύχτα μέρα έγινε στο Ηράκλειο όταν η αποστολή του ΟΦΗ έκανε την εμφάνισή της στο χώρο που βρίσκονταν οι οπαδοί. Οι πυρσοί που άναψαν φώτισαν το τοπίο και τα συνθήματα για τους ποδοσφαιριστές ήταν πολλά και αποθεωτικά.

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Αθλητικά
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