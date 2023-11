Τόσο ο Κρίστιαν Έρικσεν, όσο και ο Ράσμους Χόιλουντ αποχώρησαν με σοβαρούς τραυματισμούς από την αγχωτική εντός έδρας νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λούτον (1-0) για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Οι δυο Δανοί ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ράσμους Χόιλουντ και Κρίστιαν Έρικσεν, αποκλείστηκαν από την αποστολή της Εθνικής ομάδας της χώρας τους, για τα επόμενα δύο ματς των προκριματικών του Euro 2024.

Ο μυϊκός τραυματισμός που ταλαιπωρεί τον πρώτο και το πρόβλημα στο γόνατο που απέκτησε ο δεύτερος, που θα τους κρατήσουν εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα (ο Χόιλουντ μπορεί να επιστρέψει νωρίτερα).

Η Δανία, η οποία αντιμετωπίζει τη Σλοβενία την Παρασκευή (17/11) και τη Βόρεια Ιρλανδία τη Δευτέρα (20/11), ισοβαθμεί στην κορυφή του 8ου ομίλου με την Σλοβενία (από 19 βαθμούς) κι εφόσον επικρατήσει των Σλοβένων αυτομάτως θα πάρει το «εισιτήριο» για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Χόιλουντ αντικαταστάθηκε λίγο πριν το τέλος του νικηφόρου αγώνα της Γιουνάιτεντ επί της της Λούτον (1-0) το περασμένο Σάββατο (11/11), ενώ ο Έρικσεν αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο.

