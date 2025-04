Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το τεράστιο πανό των οπαδών με τους αρχηγούς των πέντε ευρωπαϊκών τροπαίων

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήθελαν να θυμίσουν στους πάντες -αλλά και στους ποδοσφαιριστές του Αμορίμ- το ένδοξο ευρωπαϊκό παρελθόν της ομάδας.

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκαν τους παίκτες των “κόκκινων διαβόλων” πριν τη σέντρα της ρεβάνς με την Λιόν για τα προημιτελικά του Europa League, με ένα τεράστιο πανό.

Οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας αποκάλυψαν το συγκεκριμένο πανό στην εξέδρα που έχει πάρει το όνομα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, εμφανίζοντας τις πέντε ευρωπαϊκές κούπες που κατέκτησε η ομάδα και τους αρχηγούς τους.

Really good atmosphere inside Old Trafford. Huge tifo showing the winning captains of United’s five European trophies.#MUFC pic.twitter.com/foc7OHBvQP